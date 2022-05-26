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Edirneli esnafın şemsiyeli çözümü ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti

İstanbul’dan Edirne’ye tarihi ve turistik noktaları gezmek için gelen ve üstü açılır aracının cam tavanını açık unutan Yaşar Yılmaz Cebioğlu’nun imdadına Edirneli esnaf yetişti. Geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağışta iş yerinin karşısında park halinde olan bir aracın üstünün açık olduğunu gören esnaf, sürücüye ulaşamayınca çareyi üstünü şemsiye ile kapatmakta buldu.

Haberde İnsan 26.05.2022, 10:44
Edirneli esnafın şemsiyeli çözümü ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti

İstanbul’dan Edirne’ye tarihi ve turistik noktaları gezmek için gelen ve üstü açılır aracının cam tavanını açık unutan Yaşar Yılmaz Cebioğlu’nun imdadına Edirneli esnaf yetişti. Geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağışta iş yerinin karşısında park halinde olan bir aracın üstünün açık olduğunu gören esnaf, sürücüye ulaşamayınca çareyi üstünü şemsiye ile kapatmakta buldu.

Edirne’de geçtiğimiz gün etkili olan sağanak hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Bunlardan birisi de arabasıyla kentin tarihi ve turistik noktalarını gezmeye gelen Yaşar Yılmaz Cebioğlu oldu.

Üstü açılır aracının cam tavanını açık unutup gezmeye giden Yaşar Yılmaz Cebioğlu, geriye döndüğünde gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Şiddetli yağış karşısında iş yerinin önündeki malzemeleri toplamaya çıkan Edirneli Esnaf Volkan Küpeli, üstü açık kalan aracın sürücüsüne ulaşamayınca cam tavanın üzerini şemsiye koyarak içeriye yağmur girmesini engelledi. Edirneli esnaf yaptığı bu hareketle Cebioğlu’nun aracında oluşabilecek hasarı önledi.

"İnsanlığın ölmediğini bir kez daha anladım"

Aracının yanına geldiğinde karşılaştığı manzara karşısında hem şaşkınlık yaşayan hem de duygulanan Yaşar Yılmaz Cebioğlu, “Aracımın yanına birkaç saat sonra geldim. Yaklaşınca bir baktım ki üzerinde bir tane şemsiye ve üzerine bir taş koymuşlar. Şaşkınlık yaşadım bu şemsiyeyi neden arabamın üzerine koydular diye. Yaklaşınca baktım ki aracın açılır tavanını açık bırakmışım. Sağ olsunlar duyarlı vatandaşlar aracımın su almaması için şemsiyeyi koymuşlar. Hemen karşıdaki esnaflara sordum. Esnafın bu duyarlı hareketi beni çok duygulandırdı. İnsanlığın ölmediğini bir kez daha anladım. Tüm Türkiye’ye Edirneli esnafın yaptığı bu hareketi göstermek için sosyal medya hesabımdan paylaştım. Bu duyarlı hareketinden dolayı esnaf kardeşime bir vefa borcum oluştu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Unutkanlığım yüzünden meydana gelecek büyük bir hasardan beni kurtardı” şeklinde açıklamada bulundu.

"Araca zarar gelmemesi için üzerini şemsiye ile kapattık"

Aracın cam tavanının açık olduğunu görünce ilk olarak aracın sürücüsüne ulaşmaya çalıştığını ve polis ekiplerini aradığını söyleyen Edirneli Esnaf Volkan Küpeli, şiddetli yağmur karşısında araca zarar gelmemesi için şemsiyeyle önlem aldığını aktardı.

Yağmurdan korumak için ilk olarak naylon koyduklarını ve rüzgârın etkisiyle naylon uçması sonrası dükkânın içerisinden şemsiye alıp bir şeyler yapmaya çalıştıklarını belirten Küpeli, araç sahibinin bu durumu sosyal medya hesabında paylaşması ve teşekkür etmesinden dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

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