Edirne’deki yabancı öğrencilerden depremzedelere kan desteği

Edirne’de öğrenim gören yabancı öğrenciler, depremzedelere destek olmak amacıyla Göç İdaresi Müdürlüğü koordinasyonunda ’Biz birlikte güçlüyüz’ mottosu ile Kızılay’a gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Edirne Kan Bağış Merkezi’ne gelen Kosova, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Türkmenistan başta olmak üzere birçok uyruktan öğrenci, ’Biz birlikte güçlüyüz’ mottosu ile kan bağışında bulunarak depremzedelere destek olmaya çalıştı. Formu doldurduktan sonra ölçümleri yapılan öğrenciler, kan vermek için sıraya girdi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ili etkileyen depremlerin ardından yaralarının sarılması için tek yürek oldu. Depremin yaşandığı ilk günden itibaren vatandaşlar gerek kanlarıyla, gerekse depremzedelere gönderdikleri yardım malzemeleri ile onlara destek olmaya çalıştı. ’Biz birlikte güçlüyüz’ mottosu ile kan bağışında bulunan öğrenciler, bu zor dönemde Türk Halkı’nın yanında olduklarını gösterebilmek için harekete geçti.

Edirne’de öğrenim gören Kosova, Yunanistan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Azerbaycan, Türkmenistan ve birçok uyruktan öğrenci, bağışladıkları kanlarla depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sağladı.

Depremzedelere destek olmak amacıyla kan bağışında bulunan Batı Trakyalı Batuhan Hasan, Türkiye’nin zor günler geçirdiğini belirterek yaşanan depremlerden üzüntü duyduklarını ifade etti.

Maddi manevi yardımlarla ve kan bağışlarıyla devletin yanında durmaya çalıştıklarını belirten Hasan, "Uluslararası öğrenciler olarak yurt dışında ve ülke içerisinde biz devletin varlığını her zaman hissettik. Hiçbir zaman kendimizi yabancı hissetmedik. Ana vatanın evlatlarıyız. Her ne kadar yurt dışında doğup büyüsek de biz de böyle bir katkıda bulunmak istedik" dedi.

Depremde yaralananlara acil şifalar, ölenlere de rahmet dileyen Kuzey Makedonyalı Öğrenciler Birliği Başkanı Hişam Emin, Kuzey Makedonya’da deprem sonrası yas ilan edildiğini ve yardım seferberliği kararı alındığını belirtti.

Toplanan yardımların depremzedelere ulaştırıldığını söyleyen Emin, "Kuzey Makedonyalı Öğrenciler Birliği olarak Türkiye’nin yanında olmaya çalışıyoruz. Biz Türk’üz, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye nasıl her zaman bize kol kanat gerdiyse biz de Türkiye Cumhuriyeti’nin bu zor zamanında yanında olmak istedik" ifadelerine yer verdi.

Kan bağışı yapan Kuzey Makedonyalı Adis Bayramoski ise Balkanlar olarak her zaman Türkiye’nin yanında olduklarını ve çok duygulandıklarını söyledi.

Etiyopya uyruklu öğrenciler Khadija Yimaj ve Rukeya Yassin, deprem dolayısıyla çok üzüldüklerini belirterek, depremzedelerin eski hayatlarına kavuşmasını diledi.

Kan bağış merkezine gelen Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık’ın eşi Dilek Kırbıyık, bağıştan bulunan öğrencilere teşekkür etti. İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu ve Göç İdaresi çalışanları da öğrencilerle birlikte kan verdi. Kampanya çerçevesinde 30 yabancı öğrenci ile 20 müdürlük personeli bağışta bulundu.