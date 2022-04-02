banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor
Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması
Dünyanın en zengin Türk'ü kim?
Dünyanın en zengin Türk'ü kim?

Edirne’de tır kuyruğunda iftar telaşı

Edirne’de Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yüklerini götürmek için bekleyen tır sürücülerinin oluşturduğu kuyruk kilometrelerce uzadı. Günlerce sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tır sürücüleri, ailelerinden uzakta oruçlarını açtı.

Haberde İnsan 02.04.2022, 23:52
Edirne’de tır kuyruğunda iftar telaşı

Edirne’de Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yüklerini götürmek için bekleyen tır sürücülerinin oluşturduğu kuyruk kilometrelerce uzadı. Günlerce sıranın kendilerine gelmesini bekleyen tır sürücüleri, ailelerinden uzakta oruçlarını açtı.

Edirne’de Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda ihracat yüklerini götürmek için bekleyen tır sürücüleri kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Tır kuyruğu bu kez Ramazan ayına denk gelince, sürücüler oruçlarını karayolunda açmak zorunda kaldı. Sürücüler dorselerinde bulunan dolaplarda kendi imkanlarıyla hazırladıkları yemeklerle iftar sofrası kurup oruçlarını açtı. Gebze’den Almanya’ya yola Ali Yılmaz Ramazanın ilk gününde ilk iftarını aracında bulunan dolapta kurduğu sofra ile yaptığını belirterek, “Ramazanın 1. günü. Yaklaşık 25 kilometreden sıraya girdik. Uykusuzuz, yorgunuz. Biran önce Bulgar gümrüğüne kadar gidip dinlenmek istiyoruz. Şimdi iftarımızı açıyoruz. Buna da şükürler olsun topraklarımızda iftarı açmak, Ramazana başlamak vesile oldu. Zorlukları var bu mesleğin. Bizler de bunları bilerek direksiyona geçtik. Çoluk çocuğumuz için yollardayız. Araçlarımızda sadıklarımız var ve soframızı kurup yemek yeme şansımız oluyor. Türkiye’den 1, 2 ay kadar yetecek gıdamızı alıp çıkıyoruz yola. Bu gün Ramazanın ilk günü ve şuanda Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndayız 25 kilometrelik sıranın sonuna geldik. Güzel yuvaların, sıcak yuvaların kıymetini bilsinler. Bizler yollarda çok eziyet çekiyoruz. Bu güzel Ramazanda evlerindeler şanslılar çoluk çocuğu ile birlikte” dedi.

“Şükürler olsun orucumuzu açtık”

Kocaeli’nden Almanya’ya yük götüren Murat Çetin Ramazanın ilk gününde orucunu 30 kilometrelik kuyrukta açtıklarını vurgulayarak, “Şükürler olsun bu Ramazanı da gördük sağ salim. Biz yine yollardayız, bizim de mesleğimiz bu. Mutluyuz yani yaptığımız işi de seviyoruz. Biz bir aile gibiyiz önümüzdeki araba, arkamızdaki araba ile hep beraber bir araya geliyoruz. Herkes sandığında ne varsa biri çorba yapıyor, birisi yemeği yapıyor, birisi de çayı yapıyor. Dün akşam saat 9’dan beri buradayız. Hamzabeyli’nde 30 kilometrelik sıraya girdik. Şükürler olsun Ramazanın ilk gününde iftarımızı da burada açmak nasip oldu. Aslında daha güzel bir şeyler yapabilirdik ama sırada olduğumuz için çok fazla uğraşamadık. Orucumuzu açtık Ali arkadaşımla beraber. Ben de Kocaeli’nde yükü aldım Almanya’ya gidiyorum. Ailemizden uzağız ve bizi en çok üzen, yoran sadece o oluyor. Ailemizin rızkı için yola çıkıyoruz, alıştık artık. Tek başına burada kuzuda kessek yenmiyor ve onun için arkadaşlarla bir araya gelip yiyoruz. Bütün ülkemizin Ramazanı mübarek olsun. Ramazanın ilk günüydü herkes iftarını açtı. Biz de isterdik ilk gün orucumuzu evde açalım ama nasip böleymiş” şeklinde konuştu.

İftarın arından tır şoförleri demledikleri çay ile sohbet ediyorlar.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 03 Nisan 2022
İmsak 05:12
Güneş 06:39
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:36
Yatsı 20:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Fenerbahçe 31 56
3. Konyaspor 30 55
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Sivasspor 31 41
12. Galatasaray 31 41
13. Gaziantep FK 30 40
14. Kasımpaşa 30 38
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. İstanbulspor 28 48
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 28 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 30 51
7. Wolverhampton Wanderers 31 49
8. West Ham United 30 48
9. Leicester City 28 37
10. Aston Villa 30 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 29 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 27 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Sevilla 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Barcelona 28 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Getafe 30 32
15. Elche 29 32
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
14°
parçalı az bulutlu