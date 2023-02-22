Edirne’de öğrenciler, biriktirdikleri harçlıkları yazdıkları mektuplarla birlikte depremzedelere iletti

Edirne’de Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, depremzede vatandaşlara moral olması amacıyla biriktirdikleri harçlıkları, yazdıkları mektuplarla birlikte Adıyaman’dan kente gelen bir aileyi ziyaret ederek teslim etti.

Edirne’de Cumhuriyet Ortaokulu 6-B sınıfında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde yardımlaşma ve dayanışma bilincini öğrencilerde uyandırabilmek amacıyla depremzedelere yardım etmenin önemi ve yardımlaşma vurgusu yapıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan yıkıcı depremlerin ardından yaraların sarılması için seferberlik başlatıldı. 7’den 70’e tüm Türkiye depremzedelere destek olma için tek yürek oldu. Yaşanan depremden dolayı üzüntü duyan ortaokul öğrencileri, harçlıklarını birleştirerek depremzede ailelere destek olmak istedikleri fikrini öğretmenleri ile paylaştı. Din Kültürü dersinde yazdıkları hadislerle birlikte kendi düşüncelerini de ekleyip kalemlerle birlikte rulo haline getiren öğrenciler, biriktirdikleri harçlıkları da bir kumbaraya koydu.

Cumhuriyet Ortaokulu 6-B sınıfı adına Alpay Araz Örnekli, Tanem Örnekli ve Kemal Köstekçi, Okul Müdürü Gözde Dönmez Alkış ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ufuk Yaykın eşliğinde Adıyaman’dan Edirne’ye gelen depremzede aileyi ziyaret ederek biriktirdikleri harçlıkları ve yazdıkları mektupları teslim etti.

Depremden etkilenen yaşıtlarına yüreklerinden geçenleri kağıda dökerek aktaran öğrenciler, dayanışma ve paylaşmanın önemini anlatan örnek bir davranış sergiledi.

"Yanlarında olduğumuzu hissetsinler istedik"

Sınıf olarak para toplayıp depremzedelere bağışta bulunmak istediklerini söyleyen 6-B sınıfı öğrencilerinden Kemal Köstekçi, "Onlar için içimizdeki hisleri ve duyduğumuz üzüntüyü mektuplara yazdık. Yanlarında olduğumuzu hissetsinler diye yazdık. Deprem bölgesinden Edirne’ye gelen bir aile varmış. Onları ziyaret edip kumbaramızı ve mektupları vereceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Tüm sınıf olarak yaşanan depremlerden dolayı üzüldük" dedi.

Depremden etkilenen yaşıtları için güzel duygularını içeren bir mektup yazdıklarını söyleyen 6-B Sınıfı öğrencisi Tanem Örnekli, "Üzgün olduğumuzu ve onların yanında olduğumuzu yazdık" diye konuştu.

Biriktirdikleri harçlıkları kumbaraya koyduklarını söyleyen Cemregül Yolgaç, duygularını mektuplara yazdıklarını belirterek, 3 gün boyunca harçlıklarını biriktirip depremzedelere destek olmaya devam edeceklerini aktardı.

Adıyaman’dan Edirne’ye gelen depremzede Yusuf Emre Uzun, bu davranış karşısında çok mutlu olduğunu ve yalnız olmadığını hissettiğini söyledi.

"Böyle arkadaşlarım ve böyle milletim olduğu için çok mutluyum"

Adıyaman’dan gelen Depremzede Abdullah Uzun, "Buradaki arkadaşların bize yazdığı mektuplardan dolayı çok sevindim, mutlu oldum. Tek başıma olmadığımı bir kez daha anladım. Böyle arkadaşlarım ve böyle milletim olduğu için çok mutluyum" şeklinde konuştu.