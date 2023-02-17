Edirne’de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Edirne’de, Mimar Sinan’ın ’Ustalık eserim’ dediği, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camii’nde Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Edirne’de Miraç Kandili dolayısıyla çok sayıda vatandaş, restorasyonu devam eden, selatin camilerinden Selimiye başta olmak üzere şehirdeki diğer camilere akın etti. Edirne Müftülüğü tarafından Miraç Kandili münasebetiyle, Eski Cami’de program düzenlendi. Kur’an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin okunduğu gecede dualar edildi.

Bu mübarek geceyi idrak etmenin sevinciyle birlikte, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremde vefat eden vatandaşların üzüntüsünü de yaşayan İslam alemi, ellerini semaya açarak, hayatını kaybeden vatandaşlar için Allah’tan rahmet diledi.