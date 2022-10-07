Edirne’de Mevlit Kandili coşkusu

Edirne’de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (sallallalahü aleyhi vesellem) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla yüzlerce Edirneli kentteki camilere akın etti.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in (sallallalahü aleyhi vesellem) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla yüzlerce Edirneli vatandaş, Selimiye Camii, Eski Camii, Üç Şerefeli Camii ve kentteki diğer camilere akın etti. Yatsı namazında camilerin yolunu tutan vatandaşlar, cemaatle birlikte namaz kılıp dua etti. Edirne İl Müftülüğü tarafından Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselamın dünyaya teşrif etmesinin yıl dönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi. Mevlit Kandili dolayısıyla Eski Cami’de düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Mevlid-i Şerif’in okunduğu ve ilahilerin seslendirildiği program, salavatlar getirilmesinin ardından dualarla son buldu. Namazın ardından cemaate dışarıda kandil simidi ve lokum dağıtıldı.