Edirne’de depremzedeler için uyku tulumu üretiliyor

Edirne’de depremzedelere destek olmak amacıyla bir araya gelen Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, depremzedelerin soğuk kış günlerinde üşümemeleri için uyku tulumu dikmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı meslek liseleri tarafından depremzedelere gönderilmek üzere günlük 60 bin uyku tulumu üretiliyor. Bu çerçevede Serhat İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de depremzedelere destek olmak amacıyla üretime başladı.

Depremin yıkıcı etkisinin yanı sıra soğuk hava şartlarıyla da mücadele etmek zorunda kalan depremzedelerin acil olarak ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretilmesine öncelik veriliyor. Bu çerçevede Edirne’de kışlık pijama, yelek, atkı, eldiven, bere gibi ürünlerin yanı sıra şimdi de uyku tulumu üretilmeye başlandı.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan iki büyük deprem sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Edirne’deki tüm okul ve kurumlar depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik planlamalar yaptı. İhtiyaçlar arasında olumsuz hava şartları dikkate alınarak uyku tulumu üretimine de başlandı.

Moda Tasarımı ve Teknolojileri Atölyesinde, depremzedelerin ısınmalarına katkı sağlamak için uyku tulumu üreten gönüllü öğretmen ve öğrenciler, uyku tulumu üretimi için makine başına oturdu.

Okul Müdürü Ali Sakarya, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatlarına istinaden depremzedeler için öğretmen ve öğrencilerle tulum dikimine başladıklarını söyledi.

İlk etapta 110 adet tulumu hazırlayıp bir an önce ihtiyaç olan bölgelere sevkiyatını yapacaklarını söyleyen Sakarya, talep geldikçe ihtiyaç olan yerlere yetiştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Atölyede görev alan gönüllü öğrenci Gürkan Taş, depremzedeler için uyku tulumu diktiklerini ve yardım çalışmalarına katılmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Öğretmenlerden Münire Şehirli, depremden etkilenen vatandaşların derdine bir nebze de olsa derman olmak ve acısını paylaşmak adına uyku tulumu ürettiklerini ifade etti.