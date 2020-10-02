Edirne’de, Bulgarca maske ve sosyal mesafe anonsu
TÜRKİYE'YE SEYAHATLERDE PCR TESTİ ZORUNLULUĞU İLE 14 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULAMASININ KALKMASIYLA BİRLİKTE EDİRNE’YE ALIŞVERİŞ İÇİN GELEN BULGAR TURİSTLER, MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYMASI İÇİN KENDİ DİLLERİNDE YAPILAN ANONSLARLA UYARILMAYA BAŞLANDI.
Türkiye’ye seyahatlerde PCR testi zorunluluğu ile 14 günlük karantina uygulamasının kalkmasıyla birlikte Edirne’ye alışveriş için gelen Bulgar turistler, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyması için kendi dillerinde yapılan anonslarla uyarılmaya başlandı.
Edirne Valiliği ve belediyenin ortaklaşa aldığı karar doğrultusunda Bulgaristan’dan gelen turistler için Covid-19 tedbirlerine uymaları için şehrin anons sisteminden Bulgarca ve Türkçe anonslar yapılmaya başlandı.
Türkçe ve Bulgarca yapılan anonsta, “Sevgili komşularımız Edirne’mize hoş geldiniz. Ziyaretleriniz esnasında maske takmanız ve sosyal mesafe kurallarına uymanız önemle rica olunur. Edirne Valiliği ve Edirne Belediye Başkanlığı’ndan duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Anonslar, Bulgar turistlerin en çok geldiği günler olan cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak.
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|1
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|0
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|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
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|6
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|6
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|3
|5
|8. Altay
|3
|4
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|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
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|3
|3
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|3
|3
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|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Getafe
|3
|7
|2. Valencia
|4
|7
|3. Real Madrid
|3
|7
|4. Villarreal
|4
|7
|5. Barcelona
|2
|6
|6. Sevilla
|2
|6
|7. Real Betis
|4
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|6
|9. Granada
|3
|6
|10. Real Sociedad
|4
|5
|11. Celta de Vigo
|4
|5
|12. Atletico Madrid
|2
|4
|13. Levante
|3
|3
|14. Osasuna
|3
|3
|15. Athletic Bilbao
|3
|3
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|4
|3
|17. Elche
|2
|3
|18. Real Valladolid
|4
|2
|19. Eibar
|4
|1
|20. Deportivo Alaves
|4
|1