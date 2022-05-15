banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

Son Dakika
Roland Garros elemelerinde 3 Türk
Roland Garros elemelerinde 3 Türk
Tarım ve Orman Bakanlığından “ithal buğday” açıklaması
Tarım ve Orman Bakanlığından “ithal buğday” açıklaması
Kuzey Ren-Vestfalya seçimlerinde CDU birinci oldu
Kuzey Ren-Vestfalya seçimlerinde CDU birinci oldu
Valerian Ismael:
Valerian Ismael: "Sonuna kadar savaştık"

Edirne’de bedava ciğer izdihamı

Edirne’de düzenlenen festivalde bedava dağıtılan ekmek arası tava ciğerden alabilmek için sıcak havaya rağmen sıraya giren vatandaşlar izdiham oluşturdu. Ciğer almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar ile zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

Haberde İnsan 15.05.2022, 21:59
Edirne’de bedava ciğer izdihamı

Edirne’de düzenlenen festivalde bedava dağıtılan ekmek arası tava ciğerden alabilmek için sıcak havaya rağmen sıraya giren vatandaşlar izdiham oluşturdu. Ciğer almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar ile zabıta ekipleri arasında gerginlik yaşandı.

“Edirne’ye gel, ciğerimi ye” temasıyla gerçekleştirilen 10. Uluslararası Bando ve Ciğer Festivali’nde vatandaşlara ücretsiz tava ciğer dağıtıldı. Ustalar ciğer yetiştirmeye çalışırken, vatandaşlar ise sıcak havaya rağmen ekmek arası ciğer alabilmek için saatlerce uzun kuyrukta bekledi. Bazı vatandaşlar güneşten korunmak için başına karton ve gazete kağıdı koyarken, bazıları ise yelpaze ile serinlemeye çalıştı.

Edirne’nin tarihi tava ciğeri Saraçlar Caddesi’nde vatandaşlara ücretsiz dağıtılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Ciğer almak için birbirleriyle yarışan vatandaşlar ile zabıta ekipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Vatandaşlar organizasyon eksikliği sebebiyle Edirne Belediyesi’ne sitem etti.

Caddeye konulan stantlardan ciğerleri almak isteyen vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Yoğun kalabalığı sıraya sokmak isteyen zabıta ekipleri vatandaşlara tepki gösterdi. Binlerce kişinin sıraya girdiği, bazı vatandaşların da ezilme tehlikesi geçirdiği anlarda ciğer almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. 1,5 ton tava ciğer dakikalar içinde tükendi.

"Organize yok, herkes birbirinin üstüne çıkıyor"

İstanbul’dan festivale gelen Zeynep Çakmak, 1 buçuk saat sırada beklemesine rağmen hiç ilerleme olmadığını hal kırıklığına uğradığını belirterek, "Organize yok, kimse kimseyi dinlemiyor. Kimse ilgilenmiyor. Herkes birbirinin üstüne çıkıyor. Çok üzüldüm. Önemli olan ciğer yemek değil bu hazzı tatmaktı benim için ama çok hayal kırıklığına uğradım. Herkes kendi halinde biraz oraya biraz buraya koşturuyorlar. Nerede bu zabıtalar tek sıra olması gerekmiyor mu? Bu haksızlık. Sonunu görmek istedim" dedi.

"Böyle rezillik görmedim, Edirne’ye hiç yakışmadı"

Edirneli vatandaşlardan Mutlu Sönmezocak, "Böyle bir rezillik görmedim, yaşlılar ve çocuklar eziliyor. Suriyeli kadar değerimiz yok. Bir CHP’li olarak bu belediyenin böyle yapmasına çok üzüldüm. 2-3 sıra yapması lazımdı. Yazık bu rezilliğimize. Şekerim, tansiyonum var. Fenalık geçirdim. 10 liralık ciğer için çok ayıp. Edirne’ye hiç yakışmadı" diye konuştu.

45 yıldır Edirne’de yaşadığını ve böyle bir rezalet görmediğini belirten Edirneli vatandaş Emine Eren, "İftarda yemek verildi, böyle bir şey yaşanmadı. Herkes karnını doyurdu. Bu şimdi orası bomboş. Şuan burada kuyruk dolu. Yaşlılara ve çocuklara öncelik verilmeli. Böyle bir organizasyon olmamalı. Edirne’nin yüz karası mı bu. Bir daha da böyle bir şey yapmasınlar" dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 37 50
11. Hatayspor 37 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
20°
açık