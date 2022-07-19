Edirne Valisi Kırbıyık, ETB ve ETSO gezdi

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ile Edirne Ticaret Borsasını (ETB) ziyaret ederek, başkan ve yöneticilerle görüştü.

Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaretinde Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve Genel Sekreter Nevzat Taşkın ile görüşen Vali Kırbıyık, yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Vali H. Kürşat Kırbıyık, Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaretinin ardından Ticaret Borsasına geçti. Edirne Ticaret Borsasında Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve Meclis Başkanı Fedai Canım tarafından karşılanan Vali Kırbıyık, borsa binasını ve tesislerini gezdi.

“Edirne’de üretim güçlü”

Edirne’de ticari ve sanayi faaliyetler ile ilgili birçok konuyu görüşme ve değerlendirme fırsatı bulduğunu ifade eden Vali Kırbıyık, “Edirne güçlü bir üretme kültürüne ve kapasitesine sahip. Önemli olan üretim dinamikleri doğru yönlendirmek, güçlü bir üretim kapasitesini ve ritmini yakalayabilmek. Bu bakımdan Odalar şehirlerin üretim kapasitelerinin arttırılması ve güçlendirilmesi adına oldukça önemli ve değerlidir” dedi.

“Üretim için, üretici için oldukça değerlidir”

Ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Meclis Başkanı Fedai Canım ve meclis üyeleriyle bir araya gelen Vali Kırbıyık, “Bugün Ticaret ve Sanayi Odasından sonra Ticaret Borsamızı da ziyaret ettik. İlimiz, özellikle tarımsal üretim konusunda ülkemizin ileri gelen illerinden bir tanesi. Genel anlamda verimi yüksek üretim, ürün çeşitliğinin arttırılması, üretimi yapılan ürünlerin markalaştırılması ve daha da önemlisi markaların değerli hale getirilmesi konularında değerlendirmelerde bulunduk. Odalarımız ve borsalarımız üretim ve ticari faaliyetler noktasında ilimize ciddi ivmeler kazandırabilecek konumda ve güçtedir. Bu güç, üretim için, üretici için oldukça değerlidir” ifadelerine yer verdi.