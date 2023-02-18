Ecrin bebek, depremden kurtulanların moral kaynağı oldu

Tokat’ta, Ecrin bebek depremden kurtulanların adeta moral kaynağı oldu.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan deprem afeti sonrasında evsiz kalan aileler bölgeyi terk etmek durumunda kaldı. Deprem bölgesindeki ailelere yurt genelinde olduğu gibi Tokatlılar da kapılarını açtı. Kente gelen yaklaşık 13 bin kişiden birçoğu yurtlara, pansiyonlara, kiralık evlere yerleşti. Kimi hayırseverler evlerini, kimi hayırseverler ise depremzedelere yurtlarını kapılarını ücretsiz olarak açtı. Özel bir yurtta kalan ailelerden Kahramanmaraşlı 7 aylık Ecrin bebek depremzedelerin adeta neşe kaynağı oldu.

"Kızımın psikolojisi bozuldu, korkudan sütü kesildi"

Depremi anne ve babası ile birlikte yara almadan atlatan Ecrin bebek, anneannesi Hacer Gümüşkılıç’ın kucağında etrafa gülücükler attı. Gümüşkılıç kızının depremin korkusu ile sütten kesildiğini belirterek, "Deprem anında evden çıkamayacağımızı düşündük. 8 katlı evin 4. katında kalıyorduk. Depremden canımızı zor kurtardık. Kızımın psikolojisi bozuldu, korkudan sütü kesildi. Depremin etkisini atlatamadılar” dedi.

"Bu yaşıma kadar böyle bir deprem ne gördük, ne duyduk"

Malatya’dan Tokat’a gelen Kadir ile Fatma Yüksel, deprem sırasında yaşadıklarını anlattı. 10 çocuk babası Kadir Yüksel (77) ise depreme 13 katlı apartmanın zemin katında yakalandıklarını kaydetti. İlk depremden sonra ikinci depremin yıkıcı olduğunu belirten Yüksel, “Evden çıktık bir daha içeri giremedik. İkinci deprem Türkiye’nin belini kıran deprem oldu. Bu yaşıma kadar böyle bir deprem ne gördük, ne duyduk. Tokat’a geldik, burada bize çok iyi bakıyorlar. Kendi ailelerinin yerine koydular. Burada da bir sürü torunum oldu. Bizle çok yakından ilgileniyorlar. Buradaki rahatlığı kendi memleketimde yaşayamazdım” diye konuştu. Fatma nine ise deprem anında ayakkabılarını giyemeden evden kendilerini dışarı attıklarını söyledi. Tokat’ta kendileri ile çok iyi ilgilendiklerini belirten yaşlı kadın dua etti.

Yurt işletmecisi Aziz Kum, 60 kişiyi misafir ettiklerini onlarla adeta bir aile olduklarını söyledi.