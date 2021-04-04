Ece Üner kimdir?

Show TV Ana Haber Bülteni'nde gündeme dair yaptığı yorumlarla sosyal medyada gündem olan Ece Üner, daha önce NTV, CNN Türk ve Habertürk TV'de sunuculuk yaptı. Son günlerde, Kim Kardashian'ın Azerbaycan-Ermenistan gerilimine dair sözlerine sert eleştirilerde bulunan Ece Üner, oyuncu Deniz Çakır ile girdiği polemikle sosyal medada en çok tartışılan isimlerden biri olarak yer alıyor.

ECE ÜNER'İN HAYATI

21 Temmuz 1981'de İstanbul'da doğdu. Ece Üner, bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır.

Liseyi Koç Özel Lisesi'nde bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun oldu. Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim aldı.

Ece Üner, kariyerine 1999 yılında Koç Üniversitesi Sosyoloji bölümünde hem eğitim hayatına hem de stajyer olarak kariyerine başladı.

2003 Irak savaşı için yabancı haber çevirmeni olarak görev aldı. Bu dönemde Avrupa Birliği muhabiri oldu. Bir süre NTV'de çalıştıktan sonra 2006'da CNN Türk'ün spor servisinde çalıştı ve hafta sonu spor haberlerini sundu.

Mart 2007'de CNN Türk'te Orkun Yazgan ile birlikte Yeni Gün isimli haber programını sunmaya başladı. Ağustos 2009'da Habertürk'e geçti.

2010'da Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başladı. 2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli tartışma programını sundu.

6 Ocak 2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sundu ve 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bıraktı. Jülide Ateş'in Show Ana Haber spikerliğini bırakmasının ardından Ece Üner, 8 Ocak 2018'de tekrar bu görevi devraldı.

Ece Üner 2013 yılından itibaren Deniz Bayramoğlu ile evlidir.

1981 doğumlu olan Ece Üner, 2020 yılı itibariyle 39 yaşındadır.

ECE ÜNER HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

NTV (2006)

CNN Türk (2006-2009)

Habertürk TV (2009-2017)

Show TV (2014-2015 / 2018-günümüz)