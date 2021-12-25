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Ebeveynini kaybetmiş çocukları desteklemek için özel rehber

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğal afet, hastalık, trafik kazası veya başka nedenlerle ebeveynini kaybetmiş çocuklara psikolojik destek, yasal işlemler ve bu durumdaki çocuklara devlet tarafından sunulan hizmetlerle ilgili konuları içeren rehber hazırladı.

Haberde İnsan 25.12.2021, 11:25
Ebeveynini kaybetmiş çocukları desteklemek için özel rehber

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğal afet, hastalık, trafik kazası veya başka nedenlerle ebeveynini kaybetmiş çocuklara psikolojik destek, yasal işlemler ve bu durumdaki çocuklara devlet tarafından sunulan hizmetlerle ilgili konuları içeren rehber hazırladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, ebeveyn kaybı yaşamış çocukların bakım ve sorumluluğunu üstlenen kişilere yönelik ölüm ve yas sürecinde yaşanabilecek sorunların aşılmasına yönelik öneriler ve onlar için sunulan hizmetlerle ilgili bilgiler içeren Ebeveyn Kaybı Yaşamış Çocukları Destekleme Rehberi hazırlandı.

Rehberin önsözünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Hazırlanan bu rehber ebeveyn kaybı yaşamış çocukların ailelerinin, onların eğitiminden sorumlu kişilerin ve kuruluşlarda çalışanların sağlıklı ve doğru yaklaşıma sahip olmaları amaçlanmaktadır. Çalışmanın içeriğinde ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara sunulan hizmetlere, vefat durumunda yapılacak işlemlere ve yas sürecinde çocuklara yaklaşım ilkelerine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklarımızın aileleri ve bu çocuklarla çalışan personelimiz için bir başvuru kaynağı niteliğinde hazırlanan bu rehberin çocuklarımızın hayatına olumlu katkılar sağlayacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Rehberde çocukların yaşlarına göre gelişim özellikleri ve hangi dönelerde nasıl tepkiler gösterebilecekleri anlatılarak, ebeveynini kaybetmiş çocuklara bu durumun nasıl açıklanacağı ve yas sürecinde verilebilecek desteklerle ilgili öneriler yaş gruplarına göre sıralandı.

Çocukların, ebeveynlerinin cenaze törenine katılmasının engellenmemesi gerektiği vurgulanan rehberde, “Burada yapılması gereken yaş ve gelişim düzeyine göre çocuklara kısaca bilgi vererek onları bu törene hazırlamaktır” önerisinde bulunuldu.

Yetişkinlerin de bu süreçte kendilerine zaman ayırmaları gerektiği vurgulanan rehberde, “Yas sürecindeki bir çocuğa ve gence ebeveynlik yapıyorsanız onlara yardımcı olmanın en iyi yolu kendinize bakmaktır” ifadeleri yer aldı.

Ebeveynini kaybetmiş çocukların velayet, vesayet, vasi, miras ve haklarının korunması gibi yasal hakları konusunda bilgilendirme yapılan rehberde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunduğu hizmetler anlatıldı.

Rehberde, Bakanlığın Öksüz ve Yetim Yardımı Programı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardımı Programı, Evde Engelli Bakım Ücreti, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri, Alo 183 Sosyal Destek Hattı ve Alo 144 Sosyal Yardım Hattı hizmetleri ile ayrıca şehit çocuklarına yönelik birçok imkan ve haklar bulunduğu kaydedilerek, bu konularda ayrıntılı bilgiler verildi.

Ebeveynini kaybetmiş çocuklarla ilgili başvuru yapılabilecek kurumlar ve iletişim bilgilerine yer verilen rehberde, şu önerilerde bulunuldu:

"- Ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara ihtiyaç duydukları yardımlara ulaşmaları noktasında sorumluluk alabiliriz.

- Bütün çocuklara karşı güler yüzlü olabiliriz. Her çocuk, kendisini seven ve koruyan bir aile yanında yaşamayı hak etmektedir.

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar bulunmaktadır. Ebeveynlerinden yoksun bir şekilde yaşayan bu çocuklara koruyucu aile olabiliriz. Bu konuda, bulunduğumuz ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvuru yapabiliriz.

- Devlet koruması altındakiler dahil olmak üzere ebeveyn kaybı yaşamış çocuk ve ailelerine gönüllü/ kardeş aile olabiliriz.

- Uzmanlık ve ilgi alanımız çerçevesinde, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara ve ailelerine psikososyal ve hukuki destek sunabiliriz.

- Ulusal ve uluslararası düzeyde ebeveyn kaybı yaşamış çocuklara yönelik çalışmaları yürüten kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katkı sunabiliriz".

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