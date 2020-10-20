Düzensiz göçmenlerin umut yolculuğu Diyarbakır’da son buldu
AFGANİSTAN'DAN YASA DIŞI YOLLARLA TÜRKİYE’YE GELEN DÜZENSİZ GÖÇMENLERİN UMUT YOLCULUĞU DİYARBAKIR’DA SON BULDU. ÇEŞİTLİ YOLLARLA KENTTE GELEN GÖÇMENLER, BAŞKA KENTLERE ÇALIŞMAK İÇİN OTOGARDA BEKLİYORLAR.
Afganistan’dan yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen düzensiz göçmenlerin umut yolculuğu Diyarbakır’da son buldu. Çeşitli yollarla kentte gelen göçmenler, başka kentlere gitmek için otogarda bekliyor.
Savaş, işsizlik ve yokluktan dolayı umut yolculuğuna çıkıp Diyarbakır’a gelen düzensiz göçmenler, uzun süredir kentte bekliyor. Afganistan, Pakistan, İran gibi farklı ülkelerden yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen düzensiz göçmenler, cami, park ve şehirlerarası otogarda hayatta kalmaya çalışıyor. Yaşları 15 ila 40 arasında değişen düzensiz göçmenler, Diyarbakır’da umduklarını farklı kentlere doğru yola çıkmak istedi. Şahsi eşyaları hırsızlar tarafından çalınan göçmenler, otobüs firmalarının kendilerini almaması nedeni ile ortada kaldı.
"Para toplayıp memleketimize gideceğiz"
Afgan göçmen Enanillah Şerifi, kaçak yollarla Afganistan’dan İran’a oradan da Türkiye’ye geldiklerini söyledi. Başka arkadaşlarının olduğunu, 5 kişilik bir grupla Diyarbakır’a geldiğini belirten Şerifi, "Çalışmaya geldik, yürüye yürüye. Arabalarda almıyordu, yemek falanda yoktu. 15 gün boyunca yürüyerek geldik. Paramızı, telefonlarımızı da hırsızlar çaldı. Ben 39 yaşındayım, 8 çocuğum var. Oradan buraya çalışmak için geldim. Para toplayıp ondan sonra memleketimize gideceğiz. Otobüsler bizi götürmüyor, bizde burada yatıyoruz. 300’den fazla, Afganistan ve Pakistanlı var" dedi.
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