(Düzeltme) Bursa’da Miraç Kandilinde camiler doldu taştı

Bursa’da Miraç Kandilinde camiler doldu taştı.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili Ulu Camii’de ve Üftade Camii’nde dualarla idrak edildi.

Bursalılar Miraç Kandilinde Ulu Camii ve Üftade Camiine gelerek namaz kılıp, dua etti. Camide Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu.