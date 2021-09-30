banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Kılıçdaroğlu: Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
Gram 500'e dayandı! Altın fiyatları ne kadar oldu?
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
İşte Merkez Bankası'nın yeni binasının maliyeti!
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...

(Düzeltme) Bakan Gül, Milletvekili Gazel’in babasının cenaze törenine katıldı

Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel’in babası emekli vaiz Mustafa Gazel, son yolculuğuna uğurlandı.

Haberde İnsan 30.09.2021, 15:53
(Düzeltme) Bakan Gül, Milletvekili Gazel’in babasının cenaze törenine katıldı

Dün tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel’in babası emekli vaiz Mustafa Gazel, son yolculuğuna uğurlandı.

68 yaşında vefat eden Gazel için öğle namazını müteakip Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı. Gazel’e başsağlığı dileyen Gül, daha sonra cenaze namazına katıldı. Gazel’in cenaze namazını oğlu İsmail Gazel Hoca kıldırdı.

Cenaze namazına TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Kütahya milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler ve Ahmet Tan ile MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Belediye Başkanı Alim Işık, kamu kurum ve kuruluşların yetkilileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Helallik alınmasının ardından naaşı bir süre eller üzerinde taşınan Gazel, daha sonra cenaze aracına konuldu.

3 çocuk babası Gazel, Musalla Mezarlığı’nda toprağa verildi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P