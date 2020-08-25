Düzceliler Düzce’de yaşasaydı 429 bin 688 nüfus olacaktı

DÜZCE (İHA) – Türkiye İstatisk Kurumu’nun Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre Türkiye’de herkesin kayıtlı olduğu nüfus kütüklerine göre yaşasalardı, Türkiye’nin en kalabalık şehri Şanlıurfa olacaktı. 15 milyonluk İstanbul ise sadece 2 milyon 540 bin 686 kişi olacaktı. Düzceliler ise Düzce’de yaşasaydı Düzce’nin nüfusu 429 bin 688 olacaktı.

Türkiye’de herkes kendi ilinde yaşasaydı Türkiye’nin en kalabalık ili İstanbul olmayacaktı. Türkiye’nin en kalabalık ili Şanlıurfa olacaktı. İkinci en kalabalık ilimiz Konya üçüncü sırada ise İstanbul olacaktı. En kalabalık üçüncü şehir olacak İstanbul’un nüfusu ise 2 milyon 540 bin 686 olacaktı. Düzce’de ise nüfus 429 bin 688 olacaktı. Diyarbakır dördüncü, Ankara beşinci ve İzmir altıncı kalabalık şehir olarak listede yer alacaktı. 2019 yılında nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi olan Türkiye’nin nüfusu daha dengeli dağılmış olacaktı.

Türkiye’de herkes kendi ilinde yaşasaydı Türkiye’nin en kalabalık 10 ili ve bu illerin nüfusları şu şekilde olurdu:

"Şanlıurfa: 2 milyon 839 bin 823 kişi, Konya: 2 milyon 603 bin 448 kişi, İstanbul: 2 milyon 558 bin 75 kişi, Diyarbakır: 2 milyon 294 bin 58 kişi, Ankara: 2 milyon 16 bin 454 kişi, İzmir: 1 milyon 976 bin 581 kişi, Samsun: 1 milyon 976 bin 178 kişi, Sivas: 1 milyon 950 bin 281 kişi, Erzurum: 1 milyon 893 bin 946 kişi ve Bursa: 1 milyon 826 bin 285 kişi."