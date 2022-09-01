Düzce’de yurtlara yüzde 80 başvuru yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler Düzce’de ki KYK yurtlarında konaklamak için başvuruda bulundu. Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı 10 bin 616 olan yurt başvurularına yüzde 80 oranında başvuru geldiğini ve hala yurtlarda boşluklar olduğunu dile getirdi.

Düzce Üniversitesi’nde akademik yıl 3 Ekim’de başlayacak. Düzce’ye gelecek öğrenciler için tüm hazırlıklarını yapan Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü de, öğrencilerin ikamet edeceği yurtlarda da çalışmalarını tamamladı. Yurt sonuçlarının açıklanacağı gün öğrencilerin en çok hangi yurda gelip gideceğini merak ettikleri için sanal bir tur hazırlayan Gençlik ve Spor Müdürlüğü, hem bu programın hem de yurtlarda yapılan son çalışmaları kamuoyuna duyurdu.

Düzce’de ki tüm yurtlarda başlatılan ve örnek çalışma olarak bakanlık tarafından desteklenen ‘Öneri ve Şikayet’ uygulaması hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, “Öncelikle Düzce Üniversitesi’ni kazanan tüm öğrenci arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İlimizin haricinde memleketimizin farklı şehirlerinden Düzce’ye gelecek olan öğrencileri dört gözle onları bekliyoruz. Düzce’de 10 adet öğrenci yurdunda toplam 10 bin 616 kapasite ile onları bekliyoruz. Bu kapasitenin yüzde 40’ı erkek yüzde 60’ı kız öğrenci kapasitesinde” ifadelerini kullandı.

“Kapasitemizin yüzde 80’i doldu”

Gençlerin yurt başvuru sonuçlarına göre yüzde 80’inin dolduğunu ve yurtlarda halen boşluklar olduğunu dile getiren Yazıcı, “ Gençlerimiz yurt müracaatlarını yaptılar. Yurt müracaatları yapan gençlerimizin yüzde 80’i kapasitemizi dolduruyor. Yurtlarımızda halen daha boşluklarımız var. Yoğun bir sezon geçirdik. Nöbetçi yurtlarımızın haricinde tüm yurtlarımızda tadilat yaptık. Yıpranan alanları tamir ettik. Teknolojik olarak alt yapımızı hazırladık. 3 Ekim’de akademik takvim başlıyor. Ama yarın öğrencimiz gelse yurtlarımız hazır. Bina hazırlıklarımızın dışında da teknolojik olarak ve öğrencilerimiz geldiklerinde onlara daha hoş ve daha güzel bir ortam hazırlama adına küçük sürprizler yaptık. Sanal tur yaptık. Çeşitli etkinlik alanları oluşturduk. Onlarla sadece barınma ve konaklama değil farklı aktiviteler de yapacakları alanlar oluşturduk. Eğitim sınıfları, tarım alanları, hobi bahçelerini üniversitemizde koordineli olarak hazırlıyoruz. Biz Düzce olarak, yurtlarımız hazır ve gençlerimizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Düzce’de bulunan 10 KYK yurdunda da geçen sene ‘Öneri ve Şikayet’ karekodları oluşturuldu. Bu proje bakanlık tarafından örnek proje olarak 10 farklı şehirde uygulamasına başlatılırken, sanal tur ile tüm KYK’lar, Düzce Üniversitesi ve Düzce hakkında bilgilendirmelerin yer aldığı programda dikkat çekti.