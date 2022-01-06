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Düzce’de şehit yakınları, ’Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Vali Cevdet Atay, şehit yakınları ve huzurevi sakinleri, Trabzon’un Maçka ilçesinde Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hikayesinin anlatıldığı ’Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi.

Haberde İnsan 06.01.2022, 11:05
Düzce’de şehit yakınları, ’Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Vali Cevdet Atay, şehit yakınları ve huzurevi sakinleri, Trabzon’un Maçka ilçesinde Mehmetçik’in teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hikayesinin anlatıldığı ’Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmini izledi.

Film gösterimi bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda yapıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Naci Akkaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, şehit yakınları, huzurevi sakinleri, polis ve jandarma ekipleri salonda hazır buldu. İki kahramanın anlatıldığı film gerçek hikayesiyle salonda yer alanları etkiledi. 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan’ın babası Ramazan Baysan, "Çok duyguluydu. Fevkaladeydi" ifadelerini kullanırken, Düzce Valisi Cevdet Atay, "Hep birlikte çok duygulandık. Allah razı olsun şehitlerimizden. Kahramanlık böyle bir şey. Ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.

"Halkımız çok güçlü olduğu sürece ülkemize bir şey olmayacaktır"

Şırnak’ın Silopi ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında yola döşenen bombanın patlatılması sonucu şehit olan evli ve 1 çocuk babası polis memuru 33 yaşındaki Sabri Altınbaş’ın babası Zeki Altıntaş da filmi izleyenler arasında yer aldı. Filmin oldukça dikkat çekici olduğunu belirten Altıntaş, "İyi bir anı oldu. Filmde güzeldi. Halkımızın teröre bakışını gösteriyor. Halkımız çok güçlü olduğu sürece İnşallah ülkemize bir şey olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bizim hiçbir endişemiz ve korkumuz yok"

2015 yılında Hakkari Dağlıca bölgesinde bölücü terör örgütleri mensuplarınca yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cihan Aksarı’nın babası Cemalettin Aksarı’da filmi izledi. Filmden çok etkilendiğini dile getiren Aksarı, teröristlerin kökünün kazınacağını dile getirerek, "Eren Bülbül olayında gördük ki milletimiz tek bilek, tek yürek, tek bayrak, tek millet. Bu milletten Allah razı olsun. Bizler daha nice Erenler yetiştireceğiz. Bu teröristlerin kökünü kazıyacağız Allah’ın izniyle. Bizim hiçbir endişemiz, hiçbir korkumuz yok. Bunlar sonlarını beklesinler. Biz sonuna kadar canımızla malımızla her şeyimizle hainlerin kökünü kurutmak için varız. Bizim korkumuz yok onlar korksunlar. Kendilerini yabancılara köle edenler korksunlar. Duygulanmamak elde değil. Bugün bizim 15 yaşında bir evladımız vatanı için seve seve canını veriyorsa daha ne diyelim. Biz böyle bir milletiz. Bizi Allah’tan başka hiçbir güç yok edemez. Allah’tan başka kimse bizim boynumuzu eğemez. Biz bir tek Yaradan’a boyun eğeriz başka kimseye eğmeyiz" dedi.

Film esnasında bazı kişiler duygu dolu anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı.

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