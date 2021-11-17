Düzce’de meydana gelen deprem Bilecik’te de hissedildi

Düzce merkezli 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken, sarsıntı Bilecik’te olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 15.40’ta merkez üssü Düzce il merkezi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 5.3 olarak açıklanırken, derinliği 18.02 kilometre olarak belirtildi. Sarsıntı Bilecik olmak üzere çevre şehirlerde de hissedildi. Bilecik’te bazı binalarda oturanlar depremi şiddetli hissederken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.