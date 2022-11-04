Düzce’de gençler huzurevlerini ziyaret ederek, koca çınarlara akıl oyunlarını uygulamalı anlattı. Oyunu kavrayan yaşlılar, gençlerle rekabet etti.

Düzce Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi, dikkat çeken yeni bir proje başlattı. Huzurevlerinde kalan yaşlılara reverse ile mangala oyununu öğreten gençler, ardından kıyasıya mücadelenin içine girdi. Muharrem Sancaklı Huzurevinde gerçekleşen etkinlikte, koca çınarlar ilk defa oynamalarına rağmen gençleri yenmesini bildi.

“Keyifli vakit geçirin diye oyunu öğretmeye geldik”

Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezi’nin Huzurevlerinde kalanlara yönelik başlattığı proje çerçevesinde yaşlıların keyifli vakit geçirmesini istediklerini dile getiren Merkez lideri Ramazan Günoğlu, “ Biz burada olmadığımız zamanlarda oyunlar burada olduğu zaman keyifli vakit geçirin diye oyunu sizlere öğretmeye geldik. Burada iki tane oyunumuz var. Birisi mangala diğeri reverse adı verilen bir oyun. Bunları biz size anlatacağız. Daha sonra tekrar edeceğiz. Oyunu öğrendikten sonra hem birlikte hem gönüllülerimiz ile birlikte hem de kendi aranızda bu oyunu oynadıkça keyif vakit geçirmenizi istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kıyasıya geçen mücadeleler sırasında, zaman zaman komedi filmlerini aratmayan görüntüler de ortaya çıktı.