Düzce’de 294 bin 357 seçmen sandık başına gidiyor

Düzce’de, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy verme işlemi sabah saat 08:00 itibari ile başladı. İl genelinde 294 bin 357 kayıtlı seçmen sandık başına gidiyor.

14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde Cumhur İttifakı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 50’yi geçememesi nedeniyle seçimler 2. tura kalmıştı.

Türkiye’yi 5 yıl boyunca yönetecek Cumhurbaşkanının seçilmesi için yapılan 2. tur seçimleri için Düzce genelinde 294 bin 357 kayıtlı seçmen sandık başına gidiyor. İl genelindeki okullarda seçimler için 985 sandık kuruldu.

Saat 08.00’de başlayan Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için Düzce il genelinde polis ve jandarma ekipleri gün boyu sahada olacak. Oy verme işlemlerinin yapılacağı okul binaları ve çevrelerinde adeta kuş uçurtmayacak olan ekipler, oy sayımı esnası ve Cumhurbaşkanının belirlenmesinin ardından siyasi parti önleri ile muhtemel toplanma alanlarında geniş güvenlik önlemleri alacak. Yine bugün Düzce’de oy torbalarının getirileceği 18 Temmuz Kapalı Spor Salonuna çıkan tüm yollar, araç trafiğine kapatılacak.