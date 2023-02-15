Düzce Belediyesi’nin seyyar tuvalet ve duş kabinleri depremzedelere gönderildi

Düzce Belediyesi tarafından üretilen seyyar tuvalet ve duş kabinleri, Kahramanmaraş’ın Afşin ve Elbistan ilçelerine gönderilmek üzere yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerine yardımlarını sürdüren Düzce Belediyesi, onlarca tır yardım malzemesi göndermişti. Büyük bir ihtiyaç olan seyyar tuvalet ve duş kabinleri de Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde imal edilmesinin ardından, Afşin ve Elbistan’a doğru yolu çıktı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, "Depremin olduğu ilk günden bugüne kadar 40 tırdan fazla malzeme gönderildi. Biz tabii ki açığa malzeme göndermiyoruz. Direkt muhatabımız olduğu yerlere malzemeler gönderdik. Elbistan ve Afşin bölgelerine yardım malzemeleri gönderdik. Önceki dönem Düzce Valimiz Zülkif Dağlı orada görevli. Onunla koordineli bir şekilde malzeme gönderiyoruz. Malzemeleri buradan göndermek kadar oraya ulaşması da önemli. Afşin Belediye Başkanı bizden soba, odun ve temizlik hijyen malzemesi istedi. Biz de onları gönderdik. Bugün tekrar Afşin’e 5 tuvalet ve soba gönderiyoruz" dedi.

"Bende malzemeler ile gidiyorum"

Kahramanmaraş’a gideceğini söyleyen Başkan Özlü, "Ben de bugün deprem bölgesine malzemeler ile birlikte gidiyorum. İlk günler depremin olduğu günlerdi. Orada ihtiyaç duyulan husus arama kurtarma ekiplerinin orada olmasıydı. Onlar büyük bir ölçüde bölgede çalışmalarını yaptı. Bundan sonra yaraların sarılma zamanı. Ben de 3 günlük süre içerisinde bölgede olacağım. Hatay ve tüm şehirleri ziyaret edeceğim. Hatta tırla beraber gideceğiz. Bütün ülkemize geçmiş olsun, ülkemizin başı sağ olsun. Düzce Belediyesi olarak Düzceliler olarak bu deprem sırasında gücümüzün yettiği kadar elimizden gelen bütün çabayı gösterdik. Arama kurtarma ekiplerimiz oradaydı. İş makinelerimiz hala oradalar. İki cenaze aracımız hizmet ediyor. Gaziantep’ten Kahramanmaraş’tan Hatay’dan gelen istekleri yerine getiriyoruz. Bu malzemelerin tamamı burada üretiliyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz burada üretiyor" ifadelerini kullandı.