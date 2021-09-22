Düzce Belediyesi yatalak hastaların yanında

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü evde bakım hizmeti alan alzaymır hastalarına ziyaretler gerçekleştirerek hem hastaları hem de yakınlarını sevindirdi. Müdürlüğün evde bakım hizmetinden yararlanan hasta ve yakınları, Düzce Belediyesinin hizmetinden memnun olduklarını her fırsatta dile getirdi.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız sürdüren “Evde Bakım Hizmetleri” ekibi, durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan vatandaşların, evde bakım ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayarak, yanlarında olmaya devam ediyor. Aylık periyotlar halinde kişisel bakımları ve evlerinin temizliğine kadar birçok faaliyeti gerçekleştiren Düzce Belediyesi hasta yakınları için psikolojik destek vermek için de ziyaretler de gerçekleştiriyor.

Müdürlük ekipleri son olarak alzaymır günü dolayısıyla il genelinde belediyeden hizmet alan alzaymır hastalarına ziyaretler gerçekleştirdi. Uzman ekipler ziyaretlerinde psiko terapi ve hasta bakım tekniklerini de anlattı.

Hasta yakınlarına bakım teknikleri anlatılıyor

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan uzman ekipler, hasta yakınlarına bakım tekniklerini anlatmayı da ihmal etmiyor. Hastaların yemek ve ilaçlarını nasıl alacaklarına kadar detaylı bilgiler veren ekipler, hasta yakınlarının her zaman yanında olduklarını da dile getiriyor. Müdürlük Sağlık Personeli Beytullah Efiloğlu, “Yatağa bağımlı hastaların yakınlarına daha profesyonel bakım yapmaları için eğitim sağlıyoruz. Hasta ve yara bakımı, düşme riskini önleyici bilgiler veriyoruz. Hastalarımız ve yakınları da bu ziyaretlerinden çok memnun” diye konuştu.

Hasta yakınlarına psikolojik destek

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ‘’Evde Bakım Hizmetleri’’ kapsamında hasta ve yaşlılar için temizlik hizmetleri verilirken hasta yakınları da unutulmuyor. Hastalarına cefakârca bakan, Belediye Sosyal Çalışmacı Özge Mert ise hasta yakınlarının da dertlerini dinleyerek onlara yol gösteriyor. Sosyal çalışmacı Özge Mert, “Öz bakımı veren kişilere psiko-sosyal destek veriyoruz. Çünkü hastalara bakanlar kendileriyle ilgilenemiyor. Öz bakım yapan kişilerin ev içinde olmasından dolayısıyla ve destek göremedikleri için psikososyal desteğe ihtiyacı duyuyor. Biz de bu eksikliği gideriyoruz” ifadelerinde bulundu.

Hasta yakını Havva Saydam belediyenin hizmetinden çok memnun olduğunu ifade ederek, “Ayda bir evimizi temizliyorlar, bakım yapıyorlar Allah razı olsun” dedi.