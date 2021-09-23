Duyarlılığın böylesi

Trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle her gün onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı trafik kazalarını önlemek için Aydın’ın Germencik ilçesinde yaşayan Hüsamettin Cankurt, eşeğine geri döndü. Kısa süre öncesine kadar motorlu araç kullandığını ancak gözlerinin feri azaldığından dolayı trafik kurallarına aykırı hareket etmemek için eşek kullanan yaşlı adamın bu davranışı takdir topladı.

İstatistiki verilere göre, geçen yıl Türkiye’de meydana gelen 150 bin 275 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazasının yüzde 95’inin sürücü kaynaklı ve trafik kurallarına aykırı davranılmasından meydana geldiği belirtildi. TÜİK verilerine göre ülkemiz kara yolu ağında 2020 yılında toplam 983 bin 808 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 833 bin 533 adedi maddi hasarlı, 150 bin 275 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak kayıtlara geçti. Yıl içerisinde meydana gelen ölümlü yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 75,8’i yerleşim yeri içinde yüzde 24,2’si ise yerleşim yeri dışında meydana geldi. Bu kazalarda 4 bin 866 kişi hayatını kaybederken 226 bin 266 kişi de yaralandı.

Vebal altında kalmamak için eşekle ulaşım yapıyor

Trafik kurallarına aykırı davranmanın ciddi bir sorumsuzluk ve kişi hakkı olduğunu belirten Hüsamettin Dede, sorumsuzca direksiyona geçip kaza yapan ya da kazaya sebep olanların büyük vebal altında olduğunu belirtti. Kısa süre öncesine kadar motorlu araç kullandığını ancak vebal altında kalmamak için eşeğine geri döndüğünü belirten Hüsamettin Cankurt, “Baktım gözlerim araç kullanmak için artık elverişli değil. Motorlu araç kullanmayı bırakıp eskiden olduğu gibi eşek kullanmaya başladım. Motorlu araca göre biraz meşakkatli oluyor ama trafiği tehlikeye düşürmek, kaza yapmak ya da kazaya sebebiyet vermek bence büyük vebal. Bu nedenle eşeğe geri döndüm” dedi.