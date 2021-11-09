Duyarlı gençlerin bulduğu para, zabıta tarafından sahibine teslim edildi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Oğuzhan ve Üzeyir Berber isimli gençlerin yolda yürürken buldukları para, Fatsa Belediyesi zabıta ekipleri tarafından sahibine teslim edildi.

Oğuzhan Berber ve Üzeyir isimli gençler, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Cihat Sokak’ta yürürken içerinde para olduğu tespit edilen bir zarf buldu. Gençler buldukları zarfı Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürdü. Zabıta ekipleri gençleri götürdüğü zarfın içerisinde 2 bin 300 TL para olduğunu tespit ederek tutanak altına aldı. Zabıta ekipleri zarfın üzerinde yazan isimden yola çıkarak paranın Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Acıelma’ya ait olduğunu belirledi. Daha sonra belediyeye davet edilen Muhtar Mehmet Acıelma’ya, Oğuzhan ve Üzeyir Berber isimli gençlerin bulduğu 2 bin 300 TL teslim edildi.

Zabıta ekiplerinden parasını teslim alan Fatih Mahallesi Muhtarı Mehmet Acıelma, Oğuzhan Berber ve Üzeyir Berber isimli gençlere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek, “Reyhan Akın isimli bir bayandan tapu devri parası almıştım. Zarfı cebime koyduğumu zannederken yere düşürmüşüm. Kısa süre sonra belediyeden telefon geldi ve parayı teslim aldım. Gençlere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederim” dedi.