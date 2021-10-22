Duyarlı esnaftan alkışlanacak hareket

Zonguldak’ta 30 yıldır esnaflık yapan elektronik tamircisi Yasin Ayvaz dükkanının önünde bir vatandaşın düşürdüğü parayı sahibine ulaştırmak için sosyal medyada çağrıda bulundu.

Zonguldak’ta bir iş hanında giren bir kişi cebinde bulunan bir miktar parayı yere düşürdü. Yere düşürdüğünü fark etmeyen vatandaş iş hanının terk etti. Yerdeki parayı bulan esnaf parayı alarak sahibini aramaya başladı. İş hanındaki güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahipleri, bir vatandaşın cebindeki parayı düşürdüğü görüntüleri tespit etti. İş yeri sahibi Yasin Ayvaz, parayı düşüren kişiyi bulmak için sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

O gün parayı bulunca saydık ve kameralardan kimin düşürdüğünü tespit ettik. Sonra paranın sahibi araştırmaya başladık. Buradaki esnaflardan kişiye ulaşmaya çalıştık ama abiyi tanıyan olmadı. Bizimde aklımıza sosyal medya geldi. Sosyal medyaya koyduk ve görüntüler kısa sürede bir infial oluşturdu. İnsanlar paylaşmaya ve paranın sahibini aramaya başladı. 1 lirada olsa bin lirada olsa fark etmez sonuçta sahibine ulaştırmak gerekir. Sahibini bulamazsak yetkililere teslim edeceğiz. İslamiyet bizlere bunu öğretti. Bizde emaneti yerine ulaştırmaya çalışacağız. Çok büyük bir meblağ değil ama dediğim gibi 1 lira da olsa bin lirada olsa fark etmez. Bize peygamberimiz böyle öğretti. Bizimde sahibini bulup teslim etmek boynumuzun borcu” şeklinde konuştu.