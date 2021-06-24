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Dutları matkapla ezerek pekmez yapıyor

Karadenizli kadınlar dut pekmezlerini hızla yapmak, zamandan kar etmek için geleneksel yöntemin dışında matkapla dutları eziyor.

Haberde İnsan 24.06.2021, 09:07
Dutları matkapla ezerek pekmez yapıyor

Karadenizli kadınlar dut pekmezlerini hızla yapmak, zamandan kar etmek için geleneksel yöntemin dışında matkapla dutları eziyor.

Ordu’da dutların olgunlaşmasıyla, vatandaşların severek tükettiği pekmezin yapımına başlandı. Kabadüz ilçesinde yaşayan ev hanımı Esma Şensoy, matkapla dutların suyunu kısa sürede çıkartarak pekmez yapıyor. Önceleri elleriyle dutları ezdiklerinin belirten Şensoy, “Olgunlaşan dutlara yağmur yağarsa tatları gidiyor. Bizlerde zamanla yarışıyoruz. Yağmur yağmadan dutları topluyoruz” dedi.

Pekmezin yapımının uzun zaman aldığını ifade eden Şensoy, “Öncesinde topladığımız dutları ellerimizle ezerek suyunu çıkartırdık. Bu şekilde olunca da çok zaman alırdı. Şimdi ise matkapla hızlıca eziyoruz. Bu şekilde zamandan çok büyük karımız oluyor” diye konuştu.

Şensoy, dut pekmezinin kilosunu 70 liradan sattığını sözlerine ekledi.
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