Düşerken apartman görevlisine çarparak ölümden dönen bebek taburcu oldu

Amasya’da balkondan düşen ve tesadüfen o an orada bulunan apartman görevlisine çarparak hayatı kurtulan Afgan bebek hastaneden taburcu oldu.

Hacı İlyas Mahallesi’nde 4 katlı binanın birinci katındaki balkonda oyun oynayan 1 yaşındaki Khatıra Amırı isimli Afgan bebek aşağı sarkınca düştü. O anda yolda duran apartman görevlisi Ruhi Aşçı’nın omzuna çarpıp hızı kesilen bebek hafif yaralandı. 112 acil sağlık ekibinin olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu bebek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bir günlük gözetimin ardından taburcu olan bebeği ilk ziyaret eden de Ruhi Aşçı oldu. Aşçı, “İki adım ilerde ya da geride olsaydım kafa üstü çakılacaktı. Omzuma vurunca seyri değişti” dedi.

Hayatını kurtardığı bebeği Ayla filminde rol alan Koreli çocuk oyuncu Kim Seol’e benzeten Aşçı, “İlk anda saksı sanmıştım. Sonrasında çocuk olduğunu görünce şok oldum. Hayatını kurtarmış olmaktan çok mutluyum” diye konuştu.

3 çocuğu bulunan baba Muhammed Amırı, kızının hayatının kurtulmasına neden olan Aşçı’ya teşekkür etti.