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Durakta bekleyen gençler eksi 8 derecede ateş yakarak ısındı
Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 8 dereceyi gördüğü Adıyaman’da, minibüs bekleyen bir grup genç durakta ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
Haberde İnsan 21.01.2022, 12:28
Gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 8 dereceyi gördüğü Adıyaman’da, minibüs bekleyen bir grup genç durakta ateş yakarak ısınmaya çalıştı.
Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesinde gece saatlerinde durakta minibüs bekleyen bir grup genç, dondurucu havada üşüyerek durak içerisinde ateş yaktı. Durakta yaktıkları ateş önünde ısınmaya çalışan gençler, minibüsün gelmesiyle ateşi söndürerek minibüse bindi. Gençlerin durakta ateş yakarak ısınmaya çalışmaları ise cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.