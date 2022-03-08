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Durağın Satı Kaptan’ı, Ankara’nın tek kadın dolmuş şoförü

Ankara’nın tek kadın dolmuş şoförü Satı Karaboğa, evde anne ilçede ise kaptan şoför. Karaboğa, mesleği ile diğer kadınlara da örnek oluyor.

Haberde İnsan 08.03.2022, 09:27
Durağın Satı Kaptan’ı, Ankara’nın tek kadın dolmuş şoförü

Ankara’nın tek kadın dolmuş şoförü Satı Karaboğa, evde anne ilçede ise kaptan şoför. Karaboğa, mesleği ile diğer kadınlara da örnek oluyor.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde yaklaşık bir buçuk yıldır dolmuş şoförlüğü yapan Satı Karaboğa, 14 yaşından beri direksiyon başında. Bir kız çocuğu annesi olan Karaboğa, trafikte ailesi, çalışma arkadaşları ve yolcularından tam not alıyor. Türkiye’nin farklı yerlerinden Çubuk’a gelip Satı Kaptan’ı görenlerden de takdir topluyor. 42 yaşında olan Satı Karaboğa, evde anne, ilçede ise usta şoför olarak hayatını sürdürüyor.

“14 yaşından beri şoförlüğüm var”

Uzun yıllardır şoförlük yaptığını ve dolmuş şoförlüğünü yaklaşık bir buçuk yıldır yaptığını belirten Satı Karaboğa, “Bir buçuk seneye yakındır dolmuş şoförlüğü yapıyorum. 14 yaşından beri şoförlüğüm var. Mesleğe geçim sıkıntılarından dolayı başladım. Bir gün durak başkanının dolmuşuna bindim, ‘Ben ağır vasıta şoförüyüm. İş arıyorum. Dolmuşçular kadın şoför çalıştırmazlar mı?’ dedim. O da ‘Benden haber bekle’ dedi. Kısa süre sonra dönüş yaptılar ve mesleğe başladım” ifadelerine yer verdi.

“Işıklarda durduğumda selam verirler, el sallarlar”

Dolmuşa binen yolculardan olumlu tepkiler aldığını kaydeden Satı Kaptan, “Geçen gün bir kadın Hatay’dan gelmiş. Dolmuşu durdurdu. Kapıyı açtığımda kadın, ‘Sana kurban olurum’ dedi. Çok şaşırdım. Daha sonra, ‘Sen kadınların gururusun’ dedi. Bu benim çok hoşuma gitti, maneviyatı çok farklı bir şey. Akşama kadar çok fazla insanla karşılaşıyoruz. Şu ana kadar da kötü bir tepki almadım. Trafikte de dikkatsiz sürücülerden dolayı bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Işıklarda durduğumda da selam verirler, el sallarlar” şeklinde konuştu.

“Dolmuşa her türlü insan biniyor”

Ailesinin mesleğe başlamadan önce korkularının olduğunu fakat sonrasında tedirginliğin gurura dönüştüğünü altını çizen Karaboğa, “Sürekli trafikte olacağım için annem ilk başlarda çok tedirgindi. Sürekli insanlarla iç içeyim. Dolmuşa her türlü insan biniyor. O yüzden tedirgin oluyordu. Şimdi de alıştı, dualarla yolcu ediyor. Meslektaşlarımla aramız çok iyi. Bu durakta 48 dolmuş var, en az 100 erkek var etrafımda. Hepsiyle abla, kardeş gibiyiz. Sabahları kızımı okula ben bırakıyorum. Okul çıkışı alamadığım zaman kızımı bana getiriyorlar” dedi.

“Bırakın biz de yerde pilot olalım”

Kadınların istediklerinde her şeyi yapabileceklerini aktaran Karaboğa, “Dinimiz gereği kadınlar ön planda, tabii buna ne kadar uyuluyor göremiyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, Sabiha Gökçen’i göklere çıkarmadı mı? Bırakın biz de yerde pilot olalım. Kadınların üzerinden ellerini çeksinler. Kadınlar isteseler her şeyi yapabilir. Keşke kadın dolmuşçular çoğalsa. Ankara genelinde sadece ben varım. Büyük araç kullanan kadınları görünce ben de seviniyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Kadın ve anne olduğunu yineleyen Karaboğa, vücudunda kanser başlangıcının olduğunu dile getirerek “HPV aşısı”nın Sosyal Güvence kapsamı altına alınması mesajını verdi.

“Annemle çok gurur duyuyorum”

Annesinin mesleğinden dolayı arkadaşlarına hava attığını altını çizen Satı Kaptan’ın kızı Fatma Naz Öztürk, “Annemle çok gurur duyuyorum. Hoşuma gidiyor annemin bu mesleği yapması. Hatta arkadaşlarıma hava atıyorum. Bence Türkiye’deki tüm kadınlarda bu tarz meslekleri yapabilir. O potansiyel var Türk kadınlarında. Annem beni okula dolmuşla bırakıyor. Bu sayede servise de para vermiyorum”

“Kadın olduğu için yolcular da memnun”

Durağa bir kadının gelmesinin renk kattığını belirten durak başkanı Fedai Mülayim, “7 yaşından beri dolmuşçuluk yapıyorum. Muavinlikten başladım şimdi de dolmuşum var çalışmaya devam ediyorum. Satı’nın durağa gelmesi çok güzel oldu. Kadın olduğu için yolcular da memnun. Eğitimli, bilgili, yardımcı ve uyumlu bir insan”

“Benim babam otobüs şoförü ama abla diğerlerine göre daha iyi sürüyor”

Diğer şoförlere göre daha dikkatli araç kullandığını aktaran yolcu Zafer Çömen, “Ablayla her gün okula giderken iki, üç defa denk geliyoruz. Diğer şoförlere göre daha temkinli sürüyor. Çok daha kibar diğerlerine göre. Benim babam da otobüs şoförü ama abla diğerlerine göre daha iyi sürüyor. Kadınlar böyle şeyleri yapamaz diye toplumda bir düşünce oluşmuş fakat böyle bir düşünce yanlış. Böyle şeyleri toplumca yadırgamamız gerekiyor” diye konuştu.

Kutsal bir meslek

Satı Kaptan’ın yaptığı mesleğin kutsal bir meslek olduğunu dile getiren yolcu Musa Bozkurt, kadınların da bu meslekleri yapmasını desteklediğini ifade etti.

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