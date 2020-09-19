Dünyanın merkezinden 81 ildeki 81 okula leblebi
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANI DR. HALİL İBRAHİM AŞGIN, OKULUN İLK GÜNÜ İÇİN ÇOCUKLARA VERDİĞİ 81 İLDE 81 OKULA LEBLEBİ SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, okulun ilk günü için çocuklara verdiği 81 ilde 81 okula leblebi sözünü yerine getirdi.
Korona virüs salgını nedeniyle eğitime verilen arada öğrenciler uzun bir süre okullarından ayrı kalmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 17 Mart tarihinde sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda “Okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü o güne özel olarak 40 dakika yapacağız” demişti. Bu paylaşım karşısında çeşitli iller kendi yörelerine ait meşhur ürünleri okulun ilk günü çocuklara göndereceklerini belirtmiş, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da 81 ilde 81 okula leblebi sözü vermişti. Sözünü yerine getiren Başkan Aşgın, okulların açılacağı 21 Eylül öncesinde leblebilerin Çorum’dan kargo ile yola çıktığını duyurdu.
Başkan Aşgın, “Dünyanın merkezi Çorum’dan 81 ildeki öğrencilerimize leblebi ikramı sözü vermiştik. Okulların açıldığı ilk günün ilk teneffüsünde leblebiler de bizden olsun demiştik. Bugün itibarıyla hazırlıklarımızı tamamladık. 81 ilden 81 okulumuzdaki çocukları leblebi ile buluşturmak üzere leblebilerimizi paketleyerek gönderdik. Çocuklarımıza afiyet olsun. Bu vesile ile yeni eğitim ve öğretim döneminin öğrencilerimize ve tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
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