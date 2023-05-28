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Dünyanın en uzun boylu kadını" oyunu evinde kullandı
"DÜNYANIN EN UZUN BOYLU KADINI" OLARAK GUİNNESS REKORLAR KİTABI'NA GİREN RUMEYSA GELGİ, OYUNU EVİNDE KULLANDI.
Haberde İnsan 28.05.2023, 11:04
"Dünyanın en uzun boylu kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Rumeysa Gelgi, oyunu evinde kullandı.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaşayan ve dünyanın en uzun kadını olarak bilinen, el, parmak ve sırt rekorlarını da elde ederek 5 kez Guinnes Rekorlar Kitabı’nda yer almaya hak kazanan 26 yaşındaki Rumeysa Gelgi, 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde oyunu evine getirilen 8801 nolu seyyar sandıkta kullandı. İkinci kez oyunu evde kullandığını söyleyen Gelgi, "Ülkemiz için hayırlısı olsun" dedi.