Dünyaevine girmeye hazırlanan çiftler nikah için Düzce’yi tercih ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce’de son zamanların nikah rekoru kırılıyor. Başka illerde yaşayan onlarca Düzceli de nikah için memleketlerini tercih ediyor.

Evlenmek isteyen çiftlerin nikah için Düzce’yi tercih etmesi dolayısıyla kent genelinde ekim ayının sonuna kadar randevular doldu. Şehir dışından gelen çiftlerin de sayısıyla sadece ağustos ayında kıyılacak nikah sayısı 800’ü geçti.

Yaz sezonuyla birlikte nikah başvurusu sayısının arttığını söyleyen nikah memuru Asiye Durnacı, "Pandemi sebebiyle ertelenen birçok nikah bu yıl kıyılmaya başlandı. Normal sezonunda kıydığımız nikahlarımız, yabancı çiftlerimizin nikahları var. Ayrıca şehir dışında oturup Düzce’de nikah kıymak isteyen çiftlerimiz de var. Köy ve ilçelerde oturup Düzce nikah salonunda nikah kıymayı isteyen çiftlerimiz var. Bunların hepsi bir araya gelince tüm zamanların en yüksek rakamlarına ulaştık diyebiliriz" dedi.

"Ekim ayının sonuna kadar yoğunluğumuz sürer"

Şehir dışından gelen çiftlerin sayısında da artış yaşandığını kaydeden Durnacı, "Düzceli olup İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Bursa gibi yerlerden çalışan vatandaşlar, aile ve akraba çevresi burada olduğu için Düzce’de düğün yapıyorlar, düğünde de nikah talep ediyorlar. Biz bazen çok yoğun olduğumuz dönemlerde çiftlerimizi müftülüklere, muhtara, eğer ilçede oturuyorlarsa onların talep ettikleri zamanda randevu yoksa ilçe belediyelerine yönlendiriyoruz. Yoğunluğumuz ekim ayının sonuna kadar devam eder. Kasım ve aralık aylarında da hiç boş kalmayız" şeklinde konuştu.