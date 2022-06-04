Dünyaca ünlü sahilde hafta sonu doldu taştı, yamaç paraşütçüleri yasak dinlemedi

Turizm kenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde hafta sonu yoğunluğu oluştu. Ambulans ve sahil güvenlik helikopter güzergahı olması nedeniyle uçuşa yasak olan varyant falezler üzerindeki yamaç paraşütçüleri de dikkati çekti.

Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya’da tatilciler ve yerli halkın adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu. Akdeniz’in mavi sularında çok sayıda tatilci kulaç attı. Deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü sahilde aileler de çocuklarını eğlendirdi. Tatilciler, güneşin bulutların arasından yer yer kendini gösterdiği kentte, şemsiye kullanmadan bronzlaşmaya çalıştı. Sahilde kahvaltı yapanlar kadar, kitap okuyup, sohbet eden ailelerde yer aldı. Sahil Antalya Yaşam Parkı’ndaki ağaçlık bölgelerinde tatilcilerin vakit geçirdiği görüldü. Bazı tatilciler ise su sporlarının sevilen etkinliklerinden parasailing yaptı. Çocuklar ise varyantın alt bölgesinde kayalık alanda hem yüzdü hem eğlendi.

"Yasağı dinlemiyorlar"

Öte yandan, çok sayıda yamaç paraşütçüsünün ambulans ve sahil güvenlik helikopter güzergahı olması nedeniyle uçuşa yasak olan varyant falezler üzerinde uçuş yaptıkları kameralara yansıdı.

Hollanda’dan ailesiyle tatile gelen Hakan Avcı, ”Hava çok güzel ne soğuk ne sıcak bunaltmıyor. 3 haftalığına geldik, pandemiden dolayı gelemiyorduk. Antalya’da bol bol yüzüyoruz, geziyoruz. Git gide sahil kalabalıklaşıyor. Bu sene sanırım o turizm patlaması yaşanacak” dedi.