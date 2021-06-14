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Dünyaca ünlü sahil yağan yağmur sonrası boş kaldı

Turizm kenti Antalya’da öğleden sonra etkili olan yağmur nedeniyle az sayıda vatandaş dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek denize girdi.

Haberde İnsan 14.06.2021, 14:03
Dünyaca ünlü sahil yağan yağmur sonrası boş kaldı

Turizm kenti Antalya’da öğleden sonra etkili olan yağmur nedeniyle az sayıda vatandaş dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne gelerek denize girdi.

Antalya’da sabah saatlerinden itibaren oluşan bulutlu hava yerini öğleden sonra yağmura bıraktı. Hafif hafif yağan yağmura dünyaca ünlü Konyaaltı Sahilinde yakalanan bazı vatandaşlar evlerine döndü. Bazı vatandaşların ise hafif yağan yağmura rağmen denize girerek yüzmeye devam ettiği görüldü. Her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği ünlü sahilde yağmur nedeniyle az sayıda kişinin olması dikkat çekti.
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19°
hafif yağmur
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