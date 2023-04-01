Dünyaca ünlü kurra ve hafızlar Çorum’da Kur’an-ı Kerim ziyafeti sundu

Çorum Belediyesi’nin düzenlediği Kur’an-ı Kerim ziyafeti yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Dünyaca ünlü hafızların katıldığı programda kalpler ve gönüller Kur’an sevgisiyle doldu.

Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen Kur’an-ı Kerim ziyafetinde dünyaca ünlü kurra ve hafızlar Çorum’a geldi. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen programa Dünya Kur’an-ı Kerim Okuma Birincisi Abdullah Sadien, Dünya Kur’an-ı Kerim Okuma Birincisi Mustafa Kızılcaoğlu ve Dünya Kur’an-ı Kerim Okuma İkincisi Abdurrahman Bozan katıldı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim, Türkiye’nin deprem felaketinde büyük bir sınav verdiğini hatırlatarak “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, tüm ülke olarak el ele, gönül gönüle vererek, yaralarımızı sarıyoruz.” dedi. Ramazan’ın manevi iklimiyle, insanların en zor günlerinde huzura erdiğini vurgulayan Başkan Aşgın “Ramazan’ın güzelliği tüm cihanı sardı, bedenimizi, ruhumuzu sardı, gönlümüz huzur buldu. Bizi Ramazan’a eriştiren Rabbime hamt ediyorum.” dedi.

Çorum Müftülüğü Korusu’nun da sahne aldığı program sonunda İl Müftüsü Muharrem Biçer dua yaptırdı. Program, hafızlara çiçek ve hediye takdimiyle sona erdi.

Çorum halkının yoğun ilgi gösterdiği programı, Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Müftüsü Muharrem Biçer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da izledi.