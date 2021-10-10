Dünya turuna çıkan Nora, Türkiye’ye hayran kaldı

Fas’tan bisikletle dünyayı dolaşmak için yola çıkan 33 yaşındaki Nora İffa, pandemi dolayısıyla yarım kalan turuna 2 doz aşı olduktan sonra Türkiye ile devam ediyor. Bisikletin çevreye zarar vermediğini, insanlara özgürlük sunduğunu, bununla birlikte insanlarla iletişimi kolaylaştırdığını belirten Nora İffa, "Türkiye, 2 yıldır tur yaptığım en misafirperver ülkelerden birisi" dedi.

33 yaşındaki Nora İffa, 2020’nin ocak ayında Fas’tan yola çıkarak Mısır, Sudan ve Etiyopya’yı gezdi. Pandemi sebebiyle uçakla ülkesine geri dönmek üzere yola çıkan İffa, İstanbul’a geldiğinde uçağın kargosunda bisikletini kaybetti. Bisikleti bulunsa da evrakların hazırlanması aşamasında bir süre burada kalmak zorunda kaldı. Bu esnada İffa, pandeminin ardından turuna İstanbul’dan devam etmeye karar verdi. 2 doz Biontech aşısı olduktan sonra tura yeniden başlayan İffa, uçakla İstanbul’a geldi. Bisikletiyle İstanbul, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Ankara, Aksaray, Nevşehir, Niğde ve Adana’yı gezen Nora, son olarak Mersin’e geldi. Mersin’de turuna devam ederken Erdemli ilçesinde tesadüfen Sakın ailesiyle tanışan Nora İffa, kalıcı bir dostlukta kurdu. 2 gün ayırdığı Mersin gezisini bir haftaya çıkaran Nora İffa, dolu dolu vakit geçirip tekrar yola koyuldu.

Dünya turu boyunca bisikletiyle 5 bin 211 kilometre yol kat ettiğini belirten Nora İffa, Türkiye’de kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi. Nora İffa, "Fas’tan geliyorum. Türkiye’de tek başıma bisikletle seyahat ediyorum. Bisikletle seyahat etmemin sebebi ekolojik olması. Bisikletleri çok seviyorum, evimde üç tane var. Ayrıca bisikletin hızı benim için çok uygun, ne hızlı ne de yavaş istediğim yerde durabiliyorum, bana özgürlük sunuyor. İnsanlarla tanışmak daha kolay oluyor, bisiklet insanların benimle iletişim kurmalarını sağlıyor. Bu şekilde benim hikayemi merak ediyorlar, bisikletle seyahat zor mu diye. Aynı zamanda her gün spor yapmak gibi oluyor, bisikletle seyahat benim için çok sağlıklı" dedi.

"Türkiye beni evimde gibi hissettirdi"

"Turuma İstanbul’dan başladım Riva, Şile, Karadeniz, sonrasında İzmit Sapanca, Eskişehir, Nevşehir, Aksaray, Adana ve şimdi Mersin’deyim. Tabii ki küçük birçok kasabayı da gezdim" diyen Nora İffa, "Antalya’ya gideceğim, yakında oradan Bodrum’a ve tekrardan İstanbul’a döneceğim. Türkiye’de seyahat etmeyi seçtiğim için çok mutluyum, çünkü Türkiye’de insanlar çok misafirperver ve nazikler. Sürekli beni yolda durdurup bir şeye ihtiyacım olup olmadığını soruyorlar. Bana yemek ve su veriyorlar. Bazen insanlar evlerine davet ediyorlar. Bence Türkiye 2 yıldır tur yaptığım en misafirperver ülkelerden birisi. Dürüst olmak gerekirse Türkiye’yi çok seviyorum, burada turist olmakla burada yaşamanın tamamen farklı olduğunu biliyorum, ama bana iyi bir izlenim veriyor. Beni evimde gibi hissettiriyor, burada birçok arkadaş edindim. Kesinlikle tekrar ziyaret edeceğim burayı. Belki yakında tekrar görüşürüz" diye konuştu.

"Seyahatleri hakkında bir kitap yazmak istiyor"

Nora ile Erdemli’de tesadüfen karşılaştıklarını, kendisini bir hafta misafir ettiklerini belirten Fatma Sakın da, "Geçen pazar babam marketteydi. Nora ile karşılaşmış. Ama Türkçe bilmediği için insanlarla iletişim kurmakta zorluk çekiyor tabii ki. İngilizce bildiğim için babam beni çağırdı. Nora ile konuştuk, bir konuda yardıma ihtiyacı vardı ve ben ona yardım ettim. Çok memnun olduğunu söyledi. Ona telefon numaramı verdim, istediğin zaman beni arayabilirsin dedim. Sonra beni aradı. Ve dedi ki yardıma ihtiyacım var. Kamp kuracak bir yer arıyormuş. Biz ona kamp kuracak bir yer gösterdik ama biliyorsunuz Türk insanı asla bu şekilde rahat edemez. Annemle babam ’Olmaz bizde kalsın’ dediler, normalde 2 gün kalacaktı, bir gün daha bir gün daha derken bir haftadır bizde kalıyor. Bir haftadır birlikteyiz. Ona Mersin’de bazı turistik yerleri gösterdik. Zaten kendisi fotoğraf çekiyor, not tutuyor, günlüğüne bir şeyler yazıyor seyahatle ilgili. Bütün seyahatleri hakkında bir kitap yazmak istiyor. Bizde ona yardımcı olduk ve onu çok sevdik" diye konuştu.

Mersin’de dostlarıyla vedalaşıp yola çıkan Nora İffa, bisikletiyle yolculuğunu Antalya, Muğla ve İstanbul ile tamamlayacak.