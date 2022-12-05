Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla ücretsiz kahve ikram edildi

Elazığ’da bir işletme, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla vatandaşlara ücretsiz kahve ikramında bulundu.

Elazığ’dan dünyaya açılan Harput Dibek Kahvesi, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Türkiye genelindeki bütün kafelerinde gerçekleştirilen etkinlikte işletmeye gelen vatandaşlara Türk kahvesi ikram edildi. İşletme çalışanları vatandaşlardan aldıkları tepkiyle mutlu olduklarını belirtirken, kahve içmeye gelen vatandaşlar da bu tür etkinliklerin güzel olduğunu aktardı.

Dünya Türk Kahvesi Günü sebebiyle işletmelerde ve diğer tüm şubelerde Türk kahvelerinin ikram olduğunu belirten çalışan Kadir Polat, “Gün boyunca ikramlarımız devam edecek. Bugüne özel tüm müşterilerimizi Türk kahvesi içmeye bekliyoruz. Buraya gelen vatandaşların tepkileri bizleri mutlu ediyor. Türk kahvesini eskiye nazaran daha çok seven bir toplum olduk” dedi.

Kahve içmeye geldiğini belirten Baran Tan ise, “Mesaim normalde akşamüstü 16.00’da başlıyordu erkenden buraya gelerek Türk kahvemi içtim. Bugün 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü olması maksadıyla buraya geldim” ifadelerini kullandı.