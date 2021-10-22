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Dünya evine giren tır şoförüne arkadaşlarından ilginç takı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde dünya evine giren tır şoförüne, arkadaşlarının takı töreninde tır lastiği hediye etmesi yüzleri güldürdü.

Haberde İnsan 22.10.2021, 12:53
Dünya evine giren tır şoförüne arkadaşlarından ilginç takı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde dünya evine giren tır şoförüne, arkadaşlarının takı töreninde tır lastiği hediye etmesi yüzleri güldürdü.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde tır şoförlüğü yapan Uğur Duman, Reyhan Duman ile düzenlenen düğün töreninde dünya evine girdi. Düğündeki takı merasiminde Uğur Duman arkadaşlarının takı olarak verdikleri hediye ise yüzleri güldürdü. Uğur Duman’ın arkadaşları, satın aldıkları tır lastiğini yuvarlayarak düğün salonuna getirerek çifte hediye etti.

Verilen hediyeyi alan çift arkadaşları ile fotoğraf çektirdi. Daha sonra, Uğur çifti, hediye için arkadaşlarına teşekkür etti. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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