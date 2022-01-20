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Dünya Çorba İkram Günü’nde Tuzlalı vatandaşlara çorba ikram edildi

Her yıl 20 Ocak tarihinde kutlanan Dünya Çorba İkram Günü kapsamında, bu sabah Tuzla’da işe gitmek için erken saatte yola çıkan vatandaşlara çorba ikram edildi. Gönül Elleri Çarşısı Kadın Gönüllüleri’nin hazırladığı çorba dağıtımına gönüllü kadınlarla birlikte katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Biz kuşlara bile hastaneler kuran, evlerinin duvarlarında kuşlar için saraylar oluşturan, iyilik yapmayı ve sadaka taşları ile yardım etmeyi şiar edinmiş bir milletin evlatları olarak biz de bu duyguları geleceğe taşımaya çalışıyoruz” dedi.

Haberde İnsan 20.01.2022, 10:38
Dünya Çorba İkram Günü’nde Tuzlalı vatandaşlara çorba ikram edildi

Her yıl 20 Ocak tarihinde kutlanan Dünya Çorba İkram Günü kapsamında, bu sabah Tuzla’da işe gitmek için erken saatte yola çıkan vatandaşlara çorba ikram edildi. Gönül Elleri Çarşısı Kadın Gönüllüleri’nin hazırladığı çorba dağıtımına gönüllü kadınlarla birlikte katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Biz kuşlara bile hastaneler kuran, evlerinin duvarlarında kuşlar için saraylar oluşturan, iyilik yapmayı ve sadaka taşları ile yardım etmeyi şiar edinmiş bir milletin evlatları olarak biz de bu duyguları geleceğe taşımaya çalışıyoruz” dedi.

Her yıl 20 Ocak tarihinde kutlanan Dünya Çorba İkram Günü dolayısıyla Tuzla’da özel bir etkinlik düzenlendi. Tuzla’nın 17 mahallesini sokak sokak, kapı kapı dolaşan Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın kadın gönüllülerinin hazırladıkları çorba işe gitmek için sabahın erken saatinde yola çıkan vatandaşlara dağıtıldı. Sabah 7’de başlayan çorba dağıtımına, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı da katıldı. Başkan Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı, vatandaşlara çorba dağıttı. Tuzla’da İçmeler Köprüsü, Orhanlı Muhtarlık Önü ve İstasyon Mahallesi Marmaray Durağı önünde Tuzla Belediyesi’nin mobil mutfak araçlarını gören vatandaşlar ise mutluluk yaşayarak çorbalarını içtiler.

“Her türlü yardımı ve yardımlaşmayı Tuzla’da kendimize görev haline getirdik”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Dünya Çorba İkram Günü vesilesiyle bugün toplanmış bulunuyoruz. Gönül Ellerimizin gönüllü hanımlarının Tuzla’da yapmış oldukları binlerce işin içerisinde bugün de çorba ikramında bulunarak vatandaşlarımızın Dünya Çorba İkram gününü kutlamış oluyorlar. Biz kuşlara bile hastaneler kuran, evlerinin duvarlarında kuşlar için saraylar oluşturan, iyilik yapmayı ve sadaka taşları ile yardım etmeyi şiar edinmiş bir milletin evlatları olarak biz de bu duyguları geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kadın Kent Gönüllülerimiz yardım meleği gibi sürekli olarak çalışıyorlar. Bizler de onlarla birlikte hareket etmeyi kendimize bir görev addettik. Biz her türlü yardımı, yardımlaşmayı Tuzla’da kendimize görev haline getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade etmiş olduğu ’Gönül belediyeciliği’ de işte buydu. Bu konuda emeği geçen tüm gönüllerimize gönülden teşekkür ediyorum. Yine medeniyetimizde ifade edilen ’Bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır’, ’Çorbada benim de tuzum olsun’ diyen ve bu yardımlaşmayı her zaman ortaya koyan bir medeniyetin devamı olarak, bu çalışmalarımız bu mirasımızın devamı niteliğinde. Çorbada tuzum var diyerek yardımlaşan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İyiliği ve yardımlaşmayı Tuzla’dan başlayarak viral hale getirip tüm dünyada yayma çabamızı gösteriyoruz. Katılan herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“Tuzla halkıyla çorbamızı paylaşıyoruz”

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı, “Gönül Elleri Çarşısı olarak gönüllü kadınlarımızla birlikte sabah saatlerinde çorbamızı yaptık. Bizim misyonumuz paylaşmak. Paylaştıkça mutlu oluyoruz. Bu sebeple de Tuzla halkıyla çorbamızı paylaşıyoruz. Soğuk havalarda gönüllerimizi ısıtmak maksadıyla çorbamızı yaptık” dedi.

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