Dünya çapında tanınan Türk sanatçılar

Dünya çapında fenomen olan 11 Türk sanatçı



1- Fazıl Say: 21'inci yüzyılın en büyük sanatçılarından



Dünyanın dört bir yanında konserler veren, sayısız ödül alan piyanistimiz Fazıl Say akla gelen ilk isim. Konserden konsere koşuyor, tuşlara dokunurken bizlere birçok duyguyu aynı anda hissettiriyor. Le Figaro gazetesinin 21'inci yüzyılın en büyük sanatçılarından biri olarak gösterdiği Say, gerek icracı gerekse besteci olarak 5 kıtada sayısız ülkeye konuk olurken Amerika, Avrupa ve Asya’nın tanınmış tüm orkestraları ve önde gelen şefleriyle konserler veriyor. Sanatçının geniş repertuvarı Bach’tan Viyana Klasikleri’ne, romantiklerden kendi bestelerinin de arasında bulunduğu çağdaş eserlere kadar uzanıyor.



2- Güher & Süher Pekinel Kardeşler: Hayatları belgesel oldu

Türk ikiz piyano sanatçıları Güher Pekinel ve Süher Pekinel, dünyanın en iyi piyano ikililerinden kabul ediliyorlar. 1991'den bu yana devlet sanatçısı unvanına sahip olan Pekinel kardeşler, klasik müziğin yanı sıra modern müzik repertuarındaki eserleri de icra ediyor. Pekineller'in hayatını konu alan iki önemli belgesel var. İlki, Alman ZDF kanalı tarafından yapıldı. ARD-ARTE kanallarının ortak yapımı olan 'İkiz Yaşam' adlı ikinci belgeselin ise zaman zaman dünya televizyonlarında tekrarlanarak yayımlanıyor.



3- Şefika Kutluer: Amerikalılar ona 'sihirli flüt' diyor

New Yorklu müzik eleştirmeninin taktığı 'sihirli flüt' lakabıyla tanınan Türk flüt virtüözü Şefika Kutluer, 1998 yılından beri devlet sanatçısı. Aynı zamanda UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi. 5 kıtada sayısız ülkede konser veren Kutluer, İspanya sarayında kral ve kraliçesinin huzurunda ve Japonya'da Prens Mikasa'nın himayesinde bile konserler verdi. Dünyada sağladığı popülarite ile müzik organizasyonları ve festivallerin aranılan sanatçısı haline gelen Şefika Kutluer'in kompakt diskleri dünya çapında aranan CD'ler arasında ve çok parlak eleştiriler alıyor.



4- Kudsi Ergüner: Mevlevi müziğinin ustası



Geleneksel mevlevi sufi müziğinin ustası ve ney enstrümanının bilinen en iyi icracılarından olan Kudsi Ergüner, Osmanlı müziğinin köklerini araştırıyor ve bilgilerini müziğine yansıtıyor. 1970'li yıllarda Paris'e yerleşen ve 1980'lerin başında Mevlana Enstitüsü'nü kuran Ergüner, kendini klasik sufi düşüncesini öğretmeye adamış bir bilgin aynı zamanda. Kendi albümlerine ek olarak dünyaca ünlü pek çok müzisyenle de ortak çalışmalar yapıyor. Bunlardan bazıları: Peter Gabriel, Jean Michel Jarre, Maurice Béjart, Peter Brook, William Orbit, George Aperghis, Didier Lockwood, İtalyan şarkıcı ve besteci Alice ve Michel Portal.



5- Mercan Dede: Doğu ile Batı'yı birleştiriyor



Dünyaca ünlü Türk neyzen Mercan Dede, sufi müziğini etnik enstrüman ve sanatçılarla zenginleştirip elektronik müzikle harmanlıyor. Yani eski ile yeniyi, Doğu ile Batı'yi birleştiriyor. Kasım 2007'de çıkardığı '800' albümü özellikle Avrupa'da ilgi gördü, Avrupa Dünya Müziği Listesi'nde (World Music Chart Europe) 2008 yılının Nisan ayında birinci sıraya yükseldi. Birlikte çalıştığı dünyaca ünlü müzisyenlerden bazıları: Jamaaladeen Tacuma, Peter Murphy, Natacha Atlas, Hugh Marsh, Omar Sosa, Mich Gerber.



6- Sertab Erener: Eurovision birinciliği onda!

2003’te Letonya’nın başkenti Riga’da yapılan 48’inci Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye adına yarışan Sertab Erener ‘Every Way That I Can’ adlı parçasıyla 167 puan alarak birinci olmuştu.



7- Tarkan: Pop müzikte Türkiye temsilcisi

Dünyada en fazla tanınan türk pop şarkıcısı Tarkan, ‘Kıl Oldum Abi’ şarkısıyla ünlendi. Dudu şarkısı, Rusya’da 1 milyon satış rakamına ulaştı ve en iyi yabancı şarkı ödülünü aldı. Bugün bile dünyanın dört bir tarafındaki kulüplerde ansızın çalınan 'Şımarık' şarkısına rastlayabilirsiniz.

8- İdil Biret: Dünyanın en geniş repertuvarlı piyanisti

Türk piyano sanatçısı İdil Biret, Paris Ulusal Konservatuarı’nı birincilikle bitirdiğinde 15 yaşındaydı. 16 yaşından itibaren çeşitli dünya sahnelerinde yer aldı. 5 kıtayı kapsayan konserlerinde ünlü şeflerle çaldı; birçok festivale katıldı. Albümleri pek çok eleştirmenin hayranlığını kazandı ve sanatçının 'çağımızın en önde gelen piyano ustadlarından biri' olarak nitelenmesine yol açtı. Dünyanın en geniş repertuvarlı piyanisti unvanını taşıyan İdil Biret'in hayatı Fransız bir yazar tarafından kitaplaştırıldı. 2007'de 'Dünya Sahnelerinde Bir Türk Piyanisti: İdil Biret' adıyla Türkçeye çevrildi.



9- Genco Erkal: Fransa sahnelerinden geçti



Tiyatro sanatçısı Genco Erkal sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da tanınan bir isim. 1993-1998 arasında, Paris'te ve Avignon Festivali'nde Fransızca da oynamaya başlayan Genco Erkal, üç Fransız yapımında rol aldı: Nâzım Hikmet'ten 'Sevdalı Bulut', Philippe Minyana'dan 'Ou vas-tu Jérémie?' ve Paulo Coelho'nun ünlü romanından uyarlanan 'Simyacı'.



10- Ferhan Şensoy: Amsterdam ve Rotterdam'da bin kez tiyatro sahnesine çıktı!



Tiyatro, sinema, televizyon oyunculuğu; yetmez bir de üzerine roman, deneme, günlük, senaryo yazarlığı... On parmağında on marifet sanatçımız Ferhan Şensoy, 1975 yılında Montreal'da, "Ce Fou De Gogol" adlı oyunuyla, "En İyi Yabancı Yazar" ödülünü aldı. Yine Montreal’de Theatre De Quatre - Sous’da da, yönetmenliğini yaptığı, "Harem Qui Rit" isimli müzikalde oynadı. "Güle Güle Godot" oyunu Huroman Nevruzova’nın çevirisiyle Rusya'da yayınlanan tiyatrocunun Amsterdam ve Brüksel'de sergilenen "Ferhangi Şeyler", Münih, Köln, Stuttgart, Essen, Frankfurt, Sidney ve Melbourne’da sergilenen "Felek Bir Gün Salakken" gibi oyunları vardır. Şensoy’un, "İngilizce Bilmeden Hepiniz I Love You" adlı kitabı, Nicole Gagnon tarafından Fransızca'ya çevrilerek, Montreal’de Fransızca parçalar halinde yayınlandı. "Ferhangi Şeyler", Amsterdam ve Rotterdam’da da sahnelenerek, 1495. gösterisine ulaşırken, "Felek Bir Gün Salakken" adlı eseri de, 496. gösterisine ulaştı.

11- Serra Yılmaz: İtalya'nın komedi kraliçesi seçildi

Oyuncu Serra Yılmaz, İtalyan sinema dünyasının aranan isimlerinden biri. Öyle ki, 2011 Venedik Film Festivali'nde 'ilk yapıt' kategorisinde jüri üyesi olarak görev almıştı. Bu yıl ise İtalya'da MIX Milano Festivali'nde 'Komedi Kraliçesi' (Queen of Comedy) ödülüne layık görüldü.