Dün kar yağan Antalya’da bugün deniz keyfi

Karlı ve soğuk hava tüm ülkeyi etkisi altına alırken, deniz suyu sıcaklığının 17.5 derece olduğu turizm kenti Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde vatandaşlar denize girdi.

Ülke genelindeki soğuk ve karlı hava Antalya’da da etkisini gösterdi. Dün gece 5 yıl aradan sonra ilk kez kent merkezine tutmasa da hafif şekilde kar yağdı. Kenti çevreleyen dağların zirvesinin yanı sıra etekleri de beyaza büründü. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni çevreleyen karlı dağlara rağmen sahilde bazı turistler ve vatandaşlar denize girdi. Soğuk ve sert esen rüzgara rağmen Onur Çağlayan ve bir Rus uyruklu kadın turist Akdeniz’in mavi sularında kulaç attı. Onur Çağlayan, hem sahilde spor yaptı hem de dağlara karşı bir süre yüzdü. Bununla da yetinmeyen Çağlayan, denizden çıktıktan sonra esen rüzgar altında dakikalarca duş aldı.

Onur Çağlayan, “Burada şimdi bir de rüzgar var, yine de denize girebiliyoruz. Her gün giriyoruz. Dün kar az bir çiseledi ama tutmadı. Poyraz var hava soğuk ama deniz çok güzel. Sürekli denize giriyoruz. Hava soğuk ama üşümüyorum. Cennet gibi bir yer Antalya, herkes gelsin denize girsin” dedi.

Hava sıcaklığının uzun bir aradan sonra gündüz ilk kez 8 dereceye düştüğü Antalya’da, deniz suyu sıcaklığı ise 17.5 derece olarak ölçüldü. Denize girip çıkan bazı vatandaşlar, dalgakıran altında güneşlenip kitap okudu, kahve içti. Soğuk havaya rağmen bazı kişilerin yine de sahile gelip denizi izledikleri görüldü.