Dükkanındaki birçok cam tuzla buz oldu

Uzun yıllardır Sakarya’nın Akyazı ilçesinde camcılık yapan İlyas Gökçeağaç, 1999 depreminde dükkanın bu kadar zarar görmediğini belirterek yaşadıklarını anlattı. Gökçeağaç, “1999 depremini de yaşadık ama ben o depremde dükkanımda böyle bir zarar görmedim. Yaklaşık 40-50 bin liralık zarar oluştu. Tabii ki sağlık olsun, canımıza bir şey gelmedi, sağlığımız yerinde” dedi.

Merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem, Sakarya’yı da etkiledi. Sarsıntıyla birlikte vatandaşlar sokaklara döküldü. Bazı bölgelerde ev ve işyerlerinin içerisinde bulunan eşyalar yaşanan deprem ile birlikte devrildi. Akyazı Sanayi Sitesi’nde bulunan bir cam dükkanında bulunan birçok cam da tuzla buz oldu. 1999 depreminde de camcılık yaptığını ve dükkanının bu kadar hasar almadığını ifade eden dükkan sahibi İlyas Gökçeağaç, yaklaşık 50 bin liralık hasarının oluştuğunu söyledi.

“Dükkanın içerisindeki tüm camların kırıldığını düşündüm”

İlyas Gökçeağaç, “1999 depremini de yaşadık ama ben o depremde dükkanımda böyle bir zarar görmedim, kendi adıma konuşuyorum. Depremin ardından ailemi evden aşağıya indirdim ve sonrasında ilk aklıma gelen dükkanım oldu. Dükkanımın daha kapısını açmadan dışarıdan gördüm camların bir kısmı dışarıya doğru dökülmüştü. Dükkanın içerisindeki tüm camların kırıldığını düşündüm ve korktum. İçeri girdim ve birkaç müşteri camı ile birlikte kendime ait camların kırıldığını gördüm. Yaklaşık 40-50 bin liralık zarar oluştu. Tabii ki sağlık olsun, canımıza bir şey gelmedi, sağlığımız yerinde. Bir şekilde mal yerine gelir. Canımıza bir şey gelmedi şükürler olsun, Allah bugünümüzü aratmasın” ifadelerine yer verdi.