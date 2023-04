Dükkanındaki bir koltuğu depremzede berbere ayırdı

Hatay’dan Bolu’nun Mudurnu ilçesine gelen depremzede berber Murat Faydalı, kendisine yardım eden esnafın yanında çalışmaya başladı.

Hatay Antakya’da berberlik yapan Murat Faydalı, evinin yıkılması neticesinde Mudurnu’ya geldi ve ilçede dolaşırken tanıştığı berber Musa Sayın ile birlikte çalışmaya başladı. Faydalı, Mudurnu Orta Çarşı’da dükkanı bulunan Musa Sayın’ın yanında çalışıyor.

15 yıldır erkek kuaförlüğü yaptığını söyleyen Murat Faydalı, "Depremde evimiz yıkıldığı için tüm depremzedeler gibi Türkiye’nin her yerine dağıldık. Bolu’nun Mudurnu ilçesine geldik ve arkadaşlarımız aracılığıyla Musa Sayın ile tanıştık. O, boş bir koltuğu olduğunu söyleyerek bize yardımcı oldu ve şu an burada çalışıyoruz. Mudurnu küçük ve güzel bir ilçe. Halkı ve yerleşimi gerçekten mükemmel. Allah razı olsun, herkes her konuda yardımcı oluyor. Sağ olsunlar" dedi.

"Mutlaka geri döneceğiz"

Hatay’da bazı akrabalarının yaşamını yitirdiğini ifade eden Faydalı, "Antakya’da amcam, hanımı ve çocukları, dayımın ailesi, annesi ve çocukları vefat ettiler. Komşulardan da ölenler vardı. Evlerimiz tamamen yıkıldı. Memleketimiz biraz toparlanırsa ben de herkes gibi ailemle dönmek istiyorum. Sonuçta memleketimizdir, mutlaka geri döneceğiz. Yanımda şu an annem, teyzem, iki teyzemin kızı ve teyzemin torunları var" diye konuştu.

"Ekmeğimizi bölüşürüz"

Mudurnu’da iş yeri sahibi olan berber Musa Sayın ise, "Deprem bölgesinden gelen vatandaşlara elimizden gelen yardımı yapmaya gayret gösteriyoruz. Tabii ki onların acısını biz de hissettik. Biz 1999 depremini Bolu’da yaşamıştık. Onları anlayabiliyoruz. Arkadaş berber olduğunu söyledi, ben de ’Elimden geleni yaparım’ dedim. Zaten boş bir koltuk vardı, ’Çalışırız, ekmeğimizi bölüşürüz’ dedik. Bu şekilde Murat kardeşime yardımcı olmaya çalıştım. İnşallah hayırlı olur" şeklinde konuştu.