Düğünlerini yarıda kesip oy kullanmaya geldiler, vatandaşlardan alkış aldılar

Bursa’da sabah nikahları kıyılan genç çift, düğün eğlencelerini yarıda kesip oy kullanacakları okula geldi. Gelinlikle oy kullanmaya gelen çifti gören vatandaşlar hem sevindi, hem de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa giderken, Bursa’da da binlerce vatandaş sandığa gitti. O vatandaşlardan Ulaş Enis ve Sema Kızıldere çifti de nikahları kıyıldıktan sonra düğün eğlencelerini yarıda kesip, oy kullanmak için Şehit Hasan Hüseyin Daşdemir Orta Okulu’na geldi. Vatandaşların şaşkınlık yaşadığı anlar yerini alkışlara bırakırken, gelin ve damat yarıda bıraktığı eğlencelerini tamamlamak için tekrar düğün aracına bindi. Renkli anlar ise kameralara yansıdı.

Vatandaşlık görevi için eğlenceye ara veren gelin Sema Kızıldere, “Bugün bizim özel bir günümüzdü, şimdi bir özel günümüz daha oldu. Bugünün unutulmaz olmasını istedik. Vatandaşlık görevimiz için eğlencemizi yarıda kesip oy sandığına gittik. Şimdi bizi bekleyen dostlarımızın yanına gidiyoruz” diye konuştu.

Damat Ulaş Enis ise, “Bugün mutlu günümüze ufak bir ara verip oy kullandık. Sevdiklerimiz bizi bekliyor. Vatandaşlık görevimizi tamamladık şimdi oraya doğru gidiyoruz” dedi.