Düğünleri günlerinde gelinlik ve damatlıkla oy kullanmaya geldiler

Antalya’da düğün tarihleri Cumhurbaşkanı Seçimiyle çakışan Figen Acar (27)-Harun Reşit Çetin (28) çifti, oy kullanmaya gelinlik ve damatlığıyla geldi. Vatandaşların alkışları eşliğinde okula giren çiftin önünü ise diğer oy kullanan vatandaşlar keserek damattan para istedi. Paranın verilmesiyle sandığa giden çiftten gelin oyunu kullandı, “İlk eveti verdim, ikinci evet de düğünde” dedi.

Antalya’da yaşayan müzisyen Harun Reşit Çetin ile eski gazeteci Figen Acar Çetin, dünya evine girmeye karar verdi. 1 yıl önce 28 Mayıs’ı düğün tarihi olarak seçen çiftin düğünleri, Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ikinci tura kalmasıyla çakıştı. Düğün hazırlıkları devam ederken damat sabah erken saatlerde oyunu kullanırken, Figen Acar Çetin ise Gazi Anadolu Lisesi’ne oyunu kullanmak için gelin arabasıyla geldi. Sandıkların kapanmasına 1 saat kala damatla birlikte araçtan inip okula gelinliğiyle giren Çetin, vatandaşlar tarafından alkışlandı.

Okulun içinde önünü kesip para istediler

4. Katta oy kullanmaya asansörle çıkan gelin ve damadın önünü, seçimde oy kullanan vatandaşlar para almak için kesti. Asansörün kapısını açmayıp önüne insan zinciri yapan vatandaşlar, damat ve yakınlarının para vermesiyle geçişe müsaade etti.

“İlk evet burada ikinci evet düğünde”

Oldukça heyecanlı görünen Figen Acar Çetin, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, düğün tarihini 1 yıl önce aldıklarını, seçimin ikinci tura kalmasıyla düğünlerinin aynı tarihe denk geldiğini söyledi. Çetin, “Vatandaşlık görevimizi yerine getirmek için iptal etmedik. İlk ‘evet’i verdim, ikinci evet’i de düğünde vereceğiz” dedi.

Oyunu daha önceden kullanan damat Harun Reşit Çetin, “Buradan sonra düğün hazırlıklarına devam edeceğiz. İkinci eveti düğünde bekliyoruz” diye konuştu.