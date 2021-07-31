Düğünlerde "aşı" çağrısı

Kırıkkale’de korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında sokak ve salon düğünlerinde "aşı" çağrısı yapıldı.

Kırıkkale Valiliği, Covid-19 vaka sayılarında artışın önüne geçebilmek için çalışmalarını sürdürüyor. İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, kentteki sokak ve salon düğünlerinde "aşı" çağrısı yapıldı. Düğün sahiplerine davetlilerin Covid-19 tedbirlerine uymaları istendi. Yapılan maske kontrollerinde bazı vatandaşlara uyarı yapıldı. Ayrıca, sokak düğünlerinde de silah kullanılmaması istendi.

"Tam korunmak için ikinci ve üçüncü doz aşılar önem arz ediyor"

Düğünlerde yapılan uyarıda, "Kıymetli vatandaşlarımız, yayılım hızı fazla olan Delta veryantı virüsüne karşı korumada aşı yaptırmayan kişilerin hızlıca birinci doz aşılarını yaptırması, tam koruma sağlanması için de ikinci ve üçüncü doz aşıların yaptırılması önem arz etmektedir. Salgın döneminde maske mesafe kurallarına tereddüt etmeden tedbirlere devam etmemiz, kalabalık ve havasız ortamlardan uzak durmamız gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.

Valilik, Covid-19 salgınına karşı Kırıkkale’de gerçekleştirilen toplam "aşı" sayısının 260 bin olduğunu ve 142 bin kişiye birinci doz, 98 bin kişiye de ikinci doz aşının uygulandığını belirtti.