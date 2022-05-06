Düğünde maganda kurşunu ile ölen zurnacının eşinin ağıtları yürekleri dağladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düğünde magandanın silahından çıkan kurşunla vurulup hayatını kaybeden zurnacı Emre Tıptaş’ın Kadirli ilçesi Yeşiltepe Mahallesindeki taziye evinden ağıtlar yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kesikkeli Köyünde davullu zurnalı düğün esnasında iki kişi pistte müzik eşliğinde oynarken oynayanların yanında tabanca ile ateş edildi. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşun o esnada oynayanların hemen yanında zurna çalan 41 yaşındaki Emre Tıptaş’a isabet etti. Kurşunun isabet ettiği Emre Tıptaş göğsünü tutarak bir kaç adım attıktan sonra kanlar içerisinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Tıptaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözyaşları içerisinde toprağa verilen zurnacı Emre Tıptaş’ın evinde ise acı ve hüzün vardı.

4 çocuk babası olan zurnacı Emre Tıptaş’ın gözü yaşlı eşi Neslihan Tıptaş, ağıtlar yakıyor. Tıptaş, “2 saatliğine düğün çalmaya gitti benim kocam. Saati uzatmışlar 11’e kadar çaldırmışlar. Ekmeğinin peşindeydi benim kocam. Ne diyeceğim şimdi ben çocuklarıma nasıl bakacağım. 4 çocuğa ne diyeceğim babanız işe gitti gelecek diye kandıracak mıyım. Ne olur bana Emre’mi getirin ne olur. İçim yanıyor. Çocuklarım yetim kaldı. Ekmeğimi buluyordu benim eşim çocuklarımın karnını doyuruyordu. Ben şimdi ne yapacağım” diyerek gözyaşı döktü.

Zurnacının annesi Gülseren Tıptaş ise, “Yavrumu öldüren bulunsun idam edilsin. Benim yavrularım öksüz kaldı” dedi.

Ölen Zurnacının kayını Mahsuni Saadetoğlu düğünlerde sıkılan silahlardan dolayı tedirgin olduklarını belirterek, “Öncelikle biz bu silah işine çok karşıyız. Çünkü düğünlerde içki alemleri oluyor. İçki içiyorlar. Bilinçli veya bilinçsiz silah sıkıyorlar. Biz bu silah sıkma işinden çok tedirgin oluyoruz. Vefat eden eniştem çok değerli bir sanatçımızdı. Biz bu silahlara çok karşıyız. Olmaması lazımdı maalesef oldu” dedi.

Ölen zurnacı Emre Tıptaş’ın evinin olduğu Yeşiltepe Mahalle muhtarı Murat Över ise, “Rahmetli Emre kardeşimiz bizim mahallemizde ikamet ediyordu. Çok inanılmaz üzücü bir olay. İki insanın hayatını birleştikleri bu en mutlu gününde evine ekmek götürmek amacıyla orda bulunan bir canımızın bu şekilde gitmesi kabul edilebilir bir şey değil. İnsanlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Kesinlikle düğünlerde silah sıkılmasının yasaklanması ve tamamen kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

Öte yandan, Emre Tıptaş’ı ölümüne sebep olan ve olaydan sonra kaçan katil zanlısı E.C.’yi yakalama çalışmaları sürüyor.