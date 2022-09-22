Düğünde damat ve gelini duygulandıran hediye

Karaman’ın Ermenek ilçesinde yaşayan Murat Yeşil ve eşi Çisem Yeşil düğün günü karşılaştıkları sürpriz ile duygu dolu anlar yaşadı.

Ermenek ilçesinde yapılan düğünde Yeşil çifti ve misafirler doyasıya eğlendi. Geniş katılımın olduğu düğünün son bölümünde ise genç çifti bir sürpriz bekliyordu. Babalarını yıllar önce kaybeden çifte damadın kardeşi tarafından hediye edilen tablo duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Tabloda kendi nikah fotoğrafları ile babalarının fotoğrafını gören çift ağlamamak için kendilerini zor tuttu. Damat Murat Yeşil babası Murat Mustafa Yeşil’i 2001 yılında, gelin Çisem Yeşil ise babası Ahmet Dağcan’ı 2017 yılında kaybetti.

Tabloyu yaptırıp düğün sonu ağabeyi ve yengesine hediye eden Şule Doğanay, "Kardeşim ve babam birbirlerini çok seviyorlardı ve biz çok küçük yaşta babamızı kaybettik. Dolaysıyla çok az sayıda fotoğrafımız olduğu için bende yengem ve abimin babaları ile bir fotoğrafının olmasını istedim. Onlarında hoşuna gideceğini düşündüm. Sosyal medyada bir sayfada görmüştüm daha önce. Yaptırdım fotoğraf elime ulaştı. Düğün günlerinde bunu verirsem, onlarında yanlarında olduğunu hissetmeleri için ve anlamlı bir hediye olacağını düşündüğüm için verdim. Güzel anılar yaşadık, hem duygusal oldu, hem mutlu olduk. Benim içinde farklı bir duyguydu, mutluyduk, huzurluyduk’’ dedi.

İlçede aşçılık yapan damat Murat Yeşil ise "Babamın düğünümde yanımda olmasını isterdim. Aynı şekilde eşimde babasını yıllar önce kaybetti. O da babasının yanında olmasını isterdi. Babamızın özlemi ve o gün yanımızda olmayışı bizi üzmüştü. Fakat kardeşim yapmış olduğu bu sürpriz ile düğün günü bize babamızı yanımızdaymış gibi hissettirdi. Bu düşünceli davranışı için kardeşime teşekkür ediyorum. Tabloyu ilk gördüğümde duygulandım. Ağlamamak için ve çevremdeki insanlara bu kadar duygu yüklendiğimi belli etmemek için tuttum kendimi. Keşke yanımızda olsaydı dediğimiz insanlar sonuçta. Yıllarca görmedikten sonra o günde orada yanımızdaymış gibi hissettiğim için duygularıma hakim olamadım, duygulandım" diye konuştu.